Daniel David / Foto: Guvernul României/ gov.ro

Ministrul Daniel David, despre excursiile din „Școala altfel” și „Săptămâna verde”: Cele 2 săptămâni nu reprezintă vacanță

Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat marți, 14 octombrie, că „Școala altfel” și „Săptămâna verde” „nu reprezintă vacanță”. Acesta a fost întrebat de situația din județul Cluj, unde directorii de școli nu vor aproba activitățile de petrecere a timpului liber, din categoria excursiilor și a vizitelor, în țară și/sau în străinătate, iar răspunsul ministrului a fost că „regulile sunt clare și autonomia trebuie să meargă spre inspectorate și spre directorii de școli”.

Ministrul David a făcut declarația marți, 14 octombrie, în cadrul prezentării Raportului privind starea Învățământului din Municipiul București pe anul 2024-2025.

Reporter: Aș vrea să ne spuneți, domnule ministrul, câteva precizările legate de săptămânile „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Un inspectorat școlar a venit cu precizări legate de cum anume trebuie să se desfășoare și de faptul că sunt interzise excursiile.

Daniel David: Eu nu vreau să vorbesc acum despre ce este interzis, ce nu este interzis. Regulile sunt foarte clare. Cele 2 săptămâni sunt săptămâni care fac parte din actul educațional. Asta trebuie înțeles, nu reprezintă vacanță. Chiar eu am dat unele instrucțiuni, spunând că pot fi desfășurate activitățile, sigur, și în afara școlii, dar și în cadrul școlii.

Până la urmă este important, pentru „Școala altfel”, copiii să învețe să utilizeze competențele în viața de zi cu zi, dincolo de programă. Iar pentru celălalt program este important să se conecteze cu ceea ce înseamnă dezvoltare durabilă, ceea ce înseamnă verde, ceea ce înseamnă sănătate. Astea sunt obiectivele. Nu trebuie să aștepte nimeni de la ministru să vină să spună exact ce ai voie să faci, ce n-ai voie să faci. Regulile sunt clare și autonomia trebuie să meargă spre inspectorate și spre directorii de școli. Deci trebuie să-și asume aceste lucruri”, a spus Daniel David.

