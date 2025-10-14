Bârna din ochiul PSD / Grindeanu și progresismul

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sorin Grindeanu a propus, luni seara, la ședința Consiliului Politic, o modificare revoluționară la statutul PSD, echivalentul unui mic cutremur ideologic pe scena politică românească. Astfel, din statutul partidului va fi eliminată sintagma ”partid progresist” și înclocuită cu partid ”atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Astfel, singurul candidat la șefia partidului reușește performanța de a înlocui o minciună ideologică cu altă gogoașă la fel de mare. Realitatea e că PSD n-a fost niciodată partid progresist, ci o frână în calea oricăror tentative cât de mici de reformă. Vezi, de exemplu, tălpile puse reformei în administrație. Pe de altă parte, PSD are tot atâta legătură cu valorile democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale cât au Sorin Grindeanu cu biserica sau Marcel Ciolacu cu familia tradițională.

Grindeanu a fost surprins de-a lungul timpului închinâdu-se mai des la clubul Nuba decât la icoane. Ciolacu a împărtășit la rândul său ani la rând valorile culturale ale principatului Monaco sau ale luxosului emirat Dubai împreună cu apropiata sa, Sorina Docuz. Ca orice lideri de stânga care se respectă, fostul și viitorul lider PSD au o pasiune comună pentru lux pe banii altora.

Și nu este vorba doar de cei doi. Evocarea valorilor tradiționale sau democratice reprezintă, în cel mai bun caz, un afront pentru cine a urmărit cât de cât viața și cariera celor mai mulți lideri PSD. Ultima dată când PSD a făcut apel la valorile democratice și ale statului de drept a fost prin ianuarie 2017. Pe vremea când acealași Sorin Grindeanu era premier, a dat OUG 13 pentru a-l scăpa pe Liviu Dragnea de pușcărie.

Oamenii au ieșit în stradă, culminând cu protestul din 10 August, împrăștiat tot cu mijloace democratice de către oamenii fostului lider PSD, respectiv tunuri cu apă, bastoane și gaze lacrimogene. Asta nu l-a salvat totuși pe Dragnea, al doilea lider PSD trimis la facultate după Adrian Năstase.

De notat însă realismul lui Sorin Grindeanu care a mutat partidul spre ”centru-stânga”. A pretinde în continuare că reprezinți doar sărăcimea, că lupți pentru echitate socială și solidaritate de la înălțimea zborurilor Nordis poate suna cam ipocrit și puțin credibil. Mutat puțin spre centru, spre zona antreprenorială, partidul mai vine de acasă. El este și partidul oamenilor bogați, care știu cum se face o afacere cinstită cu statul, apreciază oricând o sinecură plătită cu mii de euro pe lună într-un Consiliu de Administrație și au în general simțul banului chiar mai dezvoltat decât liberalii.

PSD se pregătește, așadar, de Congresul care va alege noua conducere, avansând câteva clarificări doctrinare deosebit de importante. Lăsând gluma la o parte, nu progresismul este cauza prăbușirii partidului în sondaje. Azi a ajuns la 17 la sută, ceva de neconceput până mai ieri pentru un PSD obișnuit să sară de 30 de procente chiar și când era la guvernare. Sub conducerea lui Marcel Ciolacu partidul a înregistrat cel mai slab scor din istorie: 22,2% la alegerile parlamentare din decembrie 2024. Între timp, sub Grindeanu partidul s-a mai prăbușit vreo 5%. Progresismul din statut să fie de vină?

Nici apelul disperat la valori tradiționale nu-l va salva. Azi, PSD a rămas cel mai nereformat partid la vârful său. Toate celelalte au reușit cumva să-și rezolve problema conducerii, alegând lideri legitimi, cu performanțe electorale reale, testate în alegeri directe. PNL, USR și chiar AUR sunt partide conduse azi de lideri cu voturi în spate: Ilie Bolojan a fost ales primar și șef de Consiliu Județean, Dominic Fritz la al doilea mandat de primar, George Simion cu peste cinci milioane de voturi în buzunar după turul doi la prezidențiale. Sorin Grindeanu? OUG 13, ANCOM, Ministerul Transporturilor, Nordis. Cam atât se poate spune despre el. Mereu numit în funcții, pus cu mâna, niciodată ales, compromis politic de-a lungul timpului.

Câtă vreme PSD va alege astfel de lideri în fruntea sa, căderea partidului în sondaje va continua și va pierde alegători în favoarea partidului extremist AUR. Este o iluzie că hemoragia va putea fi oprită cu vorbe goale. PSD are nevoie urgentă de lideri legitimi pentru a recâștiga încrederea propriului electorat, nu de personaje cu vulnerabilități politice majore și cu autonomie limitată. Pentru a se reforma cu adevărat, PSD nu trebuie să modifice mare lucru din statutul său, oricum nu credința în valori i-a adus pe cei mai mulți pesediști la aceeași masă.

Partidul are nevoie la vârf de oameni care și-au câștigat deja prin vot respectul alegătorilor. Aceasta este bârna din ochiul PSD pe care partidul refuză să o vadă. Cum Sorin Grindeanu a rămas singurul candidat în cursă, ar fi destul de dificil să iasă pe locul doi.

Notă

Cum arată acum Articolul 8 din statutul PSD:

(1) Partidul Social Democrat este un partid de stânga modern şi progresist, un partid naţional cu vocaţie europeană, membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuatorul tradiţiei social-democraţiei româneşti.

Cum a propus Sorin Grindeanu să fie modificat Articolul 8:

(1) Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești.