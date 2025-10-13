Aproape toți cerbii de trofeu rezervați anul acesta Direcției Silvice Harghita au fost vânați / ”Vânătorul nu plătește nimic spectaculos, în afară de trofeu. Costă 2.000-3.000 de euro fiecare ieșire în teren„

Sezonul de vânătoare din această toamnă la cerbi carpatini a început luna trecută și se încheie practic mâine, atât la masculii de trofeu, cât şi la cei de selecţie, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Dintr-o medie de 250 de exemplare de cervide situate în zona celor trei fonduri de vânătoare administrate de Direcția Silvică Harghita, anul acesta vor fi vânate 28, din care 10 masculi pentru trofeu. Nouă dintre aceștia au fost deja împușcați.

„Pe cele trei fonduri cinegetice, din 28 de exemplare, doar 10 sunt de mascul de trofeu. Acolo sunt banii cei mai mulți, mai ales în contextul actual, când cumva trebuie să ne acoperim din venituri. Și fiindcă multe specii nu mai produc venituri, cum ar fi ursul sau cocoșul de munte, ne-au mai rămas cerbul și mistrețul. Vânătorul nu plătește nimic spectaculos, în afară de trofeu. Există o listă de tarife, la 2000-3000 de euro pentru fiecare ieșire în teren. Sunt niște formule de calcul în funcție de greutatea trofeului, de la 1500 de euro pot să ajungă și la peste 10.000 de euro. Dar de la un anumit punctaj, vânătorul se mulțumește doar că e trecut pe o panoplie și trofeul rămâne în patrimoniul național”, spune directorul Direcției Silvice Harghita, Cătălin Mutică.

În județul Harghita nu s-au înregistrat mari recorduri la trofee de cerb. Există însă un trofeu recoltat cu câțiva ani în urmă la Fâncel, Mureș, cel mai valoros din România, expus în prezent la Muzeul Vânătorii din Posada.