Guvernul se pregătește să celebreze „Anul Nadia Comăneci” în 2026 / Întâlnire la Palatul Victoria / Se fac 50 de ani de la ”primul 10”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Legenda gimnasticii românești, Nadia Comăneci, și președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, au fost primiți luni la Palatul Victoria de premierul Ilie Bolojan și vicepremierul Tánczos Barna, pentru a discuta detaliile organizării „Anului Nadia Comăneci” în 2026 și a galei dedicate sportivei, programată pentru 29 mai 2026.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Întâlnirea din biroul prim-ministrului a avut ca scop coordonarea eforturilor pentru celebrarea a 50 de ani de la momentul istoric de la Montreal, când Nadia Comăneci a primit prima notă de 10 din gimnastică.

„În memoria societății românești numele Nadia Comăneci a făcut istorie în ultimii 50 de ani. Rezultatele muncii sale și performanțele realizate au inspirat și vor continua să inspire”, a declarat prim-ministrul Bolojan.

Premierul a asigurat că Executivul va oferi tot sprijinul necesar pentru organizarea evenimentelor dedicate Nadiei Comăneci, inclusiv competiții de gimnastică, evenimente sportive și educative, precum și lansarea documentarului dedicat carierei sportivei.

Un alt subiect important abordat în cadrul întâlnirii a fost încurajarea practicării sportului de către copii și tineri, considerat un element esențial pentru o societate sănătoasă și activă.