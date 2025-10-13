G4Media.ro
Investiţie de 15,6 milioane de lei în aparatură medicală la Spitalul Clinic…

Sursa foto: Spitalul Clinic Colentina / Facebook

Investiţie de 15,6 milioane de lei în aparatură medicală la Spitalul Clinic Colentina / Platformă de electrochirurgie cu ultrasunete, sisteme de ecografie de ultimă generaţie și lasere chirurgicale

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) anunţă, luni, că au fost semnate contracte în valoare de 15,6 milioane de lei pentru aparatură medicală performantă pentru Spitalul Clinic Colentina, transmite News.ro.

”Continuăm să modernizăm spitalele din Bucureşti! ASSMB a semnat recent contracte în valoare de peste 15,6 milioane de lei (circa 3,06 milioane de euro) pentru dotarea cu echipamente moderne a Spitalului Clinic Colentina, unitate medicală de referinţă la nivel naţional”, au anunţat, luni, reprezentanţii ASSMB.

Potrivit acestora, noile echipamente, care includ o platformă de electrochirurgie cu ultrasunete, sisteme de ecografie de ultimă generaţie, aparate de anestezie, sistem de angiografie, lasere chirurgicale şi multe altele, vor ajunge în multe dintre secţiile spitalului – ATI, Chirurgie, Neurologie, Cardiologie, Reumatologie, Dermatologie, Gastroenterologie, ORL, Radiologie, Urologie, Recuperare şi Anatomie Patologică.

Investiţia va asigura o calitate şi o eficienţă crescută actului medical, în beneficiul zecilor de mii de pacienţi care, lunar, beneficiază de consultaţii şi tratament la Spitalul Clinic Colentina.

”Este o investiţie în sănătatea pacienţilor din Bucureşti şi din ţară, în special a celor cronici, care apelează în număr foare mare la Spitalul Colentina. Noile dotări vor consolida capacitatea spitalului de a trata chiar şi cele mai complexe cazuri medicale”, a transmis Iustinian Roşca, Director General ASSMB.

