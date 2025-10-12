Hamas preia rapid controlul total în Gaza după încetarea focului: lupte interne și epurări violente

La doar câteva ore după ce a fost anunțat un acord de încetare a focului menit să pună capăt unui conflict de doi ani cu Israelul, mişcarea teroristă Hamas a lansat o operațiune internă de reafirmare a autorității în Fâșia Gaza. Martori locali și surse internaționale au relatat pentru Financial Times că gruparea islamistă a instituit puncte de control, a purtat lupte armate cu rivali palestinieni și a pedepsit violent persoane suspectate de colaborare cu Israelul.

Potrivit Financial Times, citând locuitori din Gaza și surse din ONU, membri înarmați ai Hamas s-au mobilizat rapid în întreaga enclavă imediat după semnarea armistițiului, în încercarea de a restabili ordinea și de a elimina grupările care au apărut în timpul haosului războiului.

Imaginile difuzate pe rețelele sociale arată patrule ale Hamas înarmate și confruntări în mai multe orașe, inclusiv în Gaza City și Khan Younis.

În nordul Fâșiei Gaza, luptători Hamas s-au ciocnit cu două clanuri palestiniene acuzate că ar fi primit arme și sprijin din partea armatei israeliene.

În sud, în apropiere de Rafah, gruparea Popular Forces, condusă de Yasser Abu Shabab, a refuzat cererea Hamas de a preda armele și de a-și dizolva conducerea. „Rămânem în teritoriul nostru și ne vom apăra pământurile”, a transmis organizația rivală pe rețelele sociale.

Deși Israelul consideră că ofensiva sa militară a distrus o mare parte din infrastructura de luptă a Hamas, capacitatea grupării de a-și mobiliza forțele și de a impune controlul asupra populației arată că aceasta continuă să fie o forță dominantă în enclavă.

Mulți locuitori ai Gazei s-au declarat surprinși de rapiditatea cu care Hamas a reușit să recâștige teren, în ciuda pierderilor suferite în urma bombardamentelor israeliene.

Acordul de încetare a focului, încheiat vineri, prevede în prima etapă schimbul de prizonieri între Israel și Hamas, urmând ca, până luni, mai mulți ostatici israelieni să fie eliberați în schimbul unor deținuți palestinieni.

În faza a doua, planul impune dezarmarea completă a Hamas și instaurarea unei forțe internaționale de stabilizare care să preia responsabilitatea securității în Fâșia Gaza.

Însă acțiunile recente ale Hamas contrazic spiritul acordului. În ultimele zile, gruparea a emis un ultimatum de 48 de ore către toate formațiunile rivale, cerându-le să predea armele și să livreze liderii către structurile sale.

În același timp, Hamas a anunțat că va „asigura securitatea și stabilitatea în teritoriu, protejând drepturile cetățenilor”, o formulare pe care mulți observatori o consideră un eufemism pentru consolidarea controlului autoritar.

Reinstaurarea rapidă a dominației Hamas în Gaza aruncă semne de întrebare asupra viabilității planului de pace promovat de administrația americană, care presupune un proces de tranziție politică sub supraveghere internațională.

În locul calmului sperat, Gaza riscă să intre într-o nouă fază de tensiune internă, în care rivalitățile dintre facțiuni și epurările interne pot reaprinde spirala violenței.