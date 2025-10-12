G4Media.ro
tudor halațiu romanian fashion week primavara vara 2026
Sursa foto: Arhiva G4Media

‘ONCE’ de Tudor Halațiu la Romanian Fashion Week: corsete metalizate, rochii violet și tafta lucioasă într-o colecție despre structură și control estetic

Fashion12 Oct 0 comentarii

Colecția „ONCE”, prezentată de Tudor Halațiu în cadrul Romanian Fashion Week, propune o reflecție asupra feminității ca spectacol controlat. Departe de exuberanța superficială a esteticului pur decorativ, designerul construiește o serie coerentă de siluete ce explorează raportul dintre suprafață, textură și structură.

Paleta cromatică, dominată de nuanțe de violet, lila metalic și argintiu, conferă colecției o unitate vizuală clară. Alegerea violetului, culoare cu o lungă istorie simbolică, asociată puterii, spiritualității și rafinamentului, nu funcționează aici ca simplu efect estetic, ci ca instrument conceptual. În contextul show-ului, lumina violetă și fundalul digital au amplificat impresia unei lumi în care feminitatea se negociază între teatralitate și control.

Din punct de vedere al construcției, colecția se distinge printr-un dialog între linii clasice și accente contemporane. Se observă influențe ale croiului anilor ’30 și ’40, reinterpretate printr-o cheie stilistică modernă, de exemplu, bretele subțiri combinate cu umeri accentuați sau volume controlate în partea inferioară a fustelor. Look-urile sunt completate de mănuși lungi, bijuterii masive și pantofi platformă argintii, toate contribuind la ideea unei eleganțe intenționat artificiale, ușor performative.

Ceea ce impresionează în „ONCE” nu este neapărat noutatea formelor, ci claritatea intenției vizuale. Halațiu nu experimentează cu direcții radicale, ci mai degrabă consolidează un limbaj propriu, bazat pe contrastul dintre strălucire și disciplină. Într-o perioadă în care moda tinde spre minimalism, el alege să păstreze un discurs maximalist controlat, o estetică a suprafeței lucrate până la saturație, dar fără pierderea coerenței.

Colecția funcționează, astfel, ca un studiu despre cum glamourul poate fi analizat, nu doar celebrat. „ONCE” nu caută seducția ușoară, ci echilibrul între impact vizual și construcție. Este o etapă de maturizare a designerului, care pare tot mai conștient de importanța echilibrului dintre formă, material și mesaj.

Tags: , , , ,
