Ramona Bizbac a prezentat la Romanian Fashion Week București o colecție axată…

ramona bizbac romanian fashion week ss 26
Sursa foto: Arhiva G4Media

Ramona Bizbac a prezentat la Romanian Fashion Week București o colecție axată pe texturi, confort și construcție clară

Fashion11 Oct • 55 vizualizări 0 comentarii

Colecția semnată de Ramona Bizbac, prezentată în cadrul Romanian Fashion Week București, a adus în prim-plan o estetică în care moliciunea texturilor se întâlnește cu o rigoare structurală aproape arhitecturală. Designerul explorează granița fină dintre confortul senzorial și forma controlată, dintre feminitate și disciplină vizuală.

Paleta cromatică este construită în jurul tonurilor naturale, alb untos, bejuri calde, rozuri pudrate și griuri neutre, peste care se așază accente tactil-senzuale. Materialele, în special lâna moale, tricotul gros și inul ușor, sunt tratate cu un respect aproape artizanal, punând în valoare suprafețele și volumele fără artificii decorative inutile. Siluetele au un aer meditativ: croieli lungi, fluide, alternate cu suprapuneri controlate și detalii asimetrice ce dau impresia unei mișcări lente, aproape ritualice.

Elementele recurente, cordoanele lungi, mânecile care se prelungesc peste degete, gulerele rigide sau tricotajele supradimensionate funcționează ca semnătură stilistică, amintind de o modă care nu caută să impresioneze prin stridență, ci prin echilibru și textură. Bizbac pare să propună o garderobă pentru o femeie conștientă de sine, care apreciază confortul ca formă de rafinament, dar care nu își pierde autoritatea vizuală.

Accesoriile, colierele masive din sfere colorate și poșetele din sticlă,  adaugă o notă sculpturală întregului ansamblu, transformând minimalismul într-o declarație de forță calmă. Aceste detalii sunt bine integrate, creând un dialog coerent între funcționalitate și expresie artistică.

În plan tehnic, piesele se remarcă prin construcția precisă și printr-o coerență vizuală care nu cedează tentației excesului. Totuși, unele ținute ar fi beneficiat de o rafinare suplimentară în proporții, în special în zona umerilor și a lungimilor, unde volumetria devine uneori prea grea raportat la restul siluetei. Cu toate acestea, coeziunea narativă și atenția la material compensează aceste mici dezechilibre.

Ramona Bizbac reușește, prin această colecție, să aducă o propunere matură, consistentă și vizual calmă într-un peisaj al modei românești adesea fragmentat între minimalism și dramatism superficial. Este un demers care privilegiază atingerea, textura și liniștea.

Colecția SS26 semnată de Ramona Bizbac confirmă direcția unui designer care înțelege intimitatea materialului și forța detaliului bine cântărit. Următorul pas ar putea fi consolidarea unei semnături mai puternice la nivel de siluetă, o definire mai clară a raportului dintre volum și fluiditate, pentru a duce această estetică senzorială la nivelul unei adevărate identități vizuale.

