Ura de pe internet e planificată, vândută și transformată în capital politic și economic, arată un documentar prezentat la Astra Film Festival (Parteneriat)

Fascismul în Europa nu e doar o amintire a trecutului. El renaște cu forță și determinare. Acest lucru se resimte prin ura care se instalează între membrii societății, cât și prin modul în care se amplifică acest fenomen în online, prin intermediul rețelelor de socializare. Pentru că ura de pe Internet nu e întâmplătoare: dincolo de mase de indivizi care o propagă, sunt interese la scară largă, oameni manipulați să instige la violență și cineva care profită.

Ura planificată și vândută bine se transformă în capital politic și economic. Filmul documentar „Decodând ura” (Simon Klose, Danemarca – 2025), desemnat cel mai bun documentar la Tribeca Film Festival (2024) și la Sedona Film Festival (2025), dezvăluie cum rețelele de socializare, algoritmii și finanțările obscure transformă ura într-un produs profitabil, tolerat și chiar stimulat de marile platforme digitale.

Totul este dezvăluit de investigația realizată de jurnalista suedeză My Vingren, care se infiltrează în comunități online de extremă dreapta, creându-și identități false, și reușește astfel să descopere adevărul despre rețelele neo-naziste și legăturile lor internaționale. Mai mult decât tensiunile, propaganda și tertipurile din spatele platformelor digitale, documentarul aduce în față o poveste despre curaj și despre puterea adevărului, despre ambiție și dorința de a demasca ura.

Despre ură și cât de bine „vinde” ea, în prima dezbatere tip DocTalk de la Astra Film Festival

Subiectul va fi intens dezbătut în deschiderea Astra Film Festival, vineri, 17 octombrie, în cadrul unui DocTalk moderat de jurnalista jurnalista Digi24 Ioana Ciurlea, care îi are ca invitați pe Emilia Șercan și Florin Negruțiu. Dezbaterea „Neofascism online și offline pe algoritmul urii”, care va începe la ora 20:00, imediat după Gala de deschidere și după proiecția filmului, va încerca să decodifice aceste pericole din online și manifestările lor.

Cine sunt actorii principali ai acestui fenomen? Cum poate fi prevenită sau gestionată corect manipularea la nivel instituțional? Cine finanțează și profită de pe urma generării urii și propagării violenței în spațiul online, cu efecte în mediul offline? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările ce își vor găsi răspunsurile în DocTalk-ul serii de 18 octombrie. Bilete:

Discuția se va referi și la alte două filme din festival, care abordează tema neofascismului online și offline. Primul este „Poporul german” (Marcin Wierzchowski, Germania – 2025), documentar care investighează atacul cu motivație neo-nazistă de la Hanau, din anul 2020, în urma căruia au fost uciși zece tineri imigranți, între care unul din România. Filmul, o reflecție dură despre natura mecanismelor nevăzute ale societății Germane, urmărește familiile victimelor care se confruntă deopotrivă cu pierderea celor dragi și cu incapacitatea autorităților de a rezolva problema. Documentarul se poate viziona pe 23 și pe 25 octombrie, la Sala Thalia și la Astra Film Cinema, ambele proiecții fiind urmate de sesiuni Q&A. Filmul face parte și din categoria competițională Voci Emergente. https://astrafilm.ro/aff2025/poporul-german/.

Al doilea, „Sub acoperire: Demascând extrema dreaptă” (Havana Marking, Marea Britanie – 2024), este de asemenea un documentar tip investigație jurnalistică, despre echipa britanică Hope Not Hate, care pătrunde în forumurile secrete ale noii extreme drepte din Marea Britanie, organizații ascunse și conexiuni financiare care răspândesc mesaje pline de ură. Filmul arată cum manipularea digitală și ideologiile periculoase se ascund în spatele aparentelor libertăți, cum mișcări fasciste se organizează și recrutează în spațiul digital, iar sursele de finanțare duc până în Silicon Valley. Filmul poate fi văzut în zilele de 18 și 22 octombrie, la Astra Film Cinema și CineGold, Sibiu (https://astrafilm.ro/aff2025/sub-acoperire-demascand-extrema-dreapta/

Ediția din acest an a festivalului internațional de film documentar Astra Film Festival va avea loc la Sibiu în perioada 17-26 octombrie. Pentru informații despre programul complet al, accesați https://astrafilm.ro/program/.