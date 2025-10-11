”Ucideți civilii, spintecați-i, înregistrați măcelul!” – instrucțiunile șefului Hamas către subordonați înainte de atacul asupra Israelului

Un memo scris de mână de fostul lider al Hamas, Yahya Sinwar, care ordona țintirea civililor israelieni înainte de atacul din 7 octombrie 2023 a fost găsit digitalizat pe un computer izolat, potrivit unui reportaj publicat sâmbătă de New York Times și citat de Jerusalem Post.

Documentul, datat 24 august 2022, a fost descoperit de o unitate specială israeliană într-un complex subteran folosit de Muhammed Sinwar în perioada în care se ascundea, au declarat pentru NYT șapte oficiali israelieni.

Potrivit ziarului american, memo-ul de șase pagini conține directive clare, în arabă, de a viza atât obiective militare, cât și civile, și includea instrucțiuni explicite de a filma și difuza atrocitățile comise în cursul invaziei.

„Trebuie afirmat comandanților unităților să întreprindă aceste acțiuni intenționat, să le filmeze și să difuzeze imaginile cât mai repede posibil”, cita NYT din textul documentului scris de Sinwar, ucis între timp de Israel.

În interceptări publicate de aceeași investigație, un comandant din Gaza City, Abu al-Baraa, le-ar fi transmis operativilor din zona kibutzului Sa’ad: „Măcelăriți-i. Distrugeți neamul lui Israel.” Mesajele au fost redate de presa americană după ce au fost interceptate de serviciile israeliene.

Reportajul notează că instrucțiuni similare au circulat între comandanți și subordonați în orele de la începutul atacului din 7 octombrie, conform unor comunicații interceptate anterior și nemodificate public până acum.

Deși la începutul războiului Hamas a negat că a vizat civili și a susținut că a luat ostatici femei și copii pentru „siguranța” lor, majoritatea copiilor luați au fost eliberați în cadrul unui schimb din noiembrie 2023. Totuși, trupurile fraților Bibas și ale mamei lor, Shiri, nu au fost returnate decât mai târziu; anchetele au arătat că aceștia au fost bătuți până la moarte după răpire.

Memo-ul lui Yahya Sinwar nu doar încuraja omoruri, ci și incendieri planificate: documentul ordona intrarea în cartiere rezidențiale și arderea lor „cu benzină sau motorină dintr-un rezervor”.

„Două sau trei operațiuni în care un cartier întreg, un kibbutz sau ceva similar va fi ars, trebuie pregătite”, cita NYT din memo.

Interceptările de pe 7 octombrie conțin comenzi care par să fi implementat aceste instrucțiuni. Un comandant, Abu Muhammed, le-ar fi spus subordonaților: „Începeți să dați foc la case.” „Ardeți, ardeți — vreau tot kibbutzul în flăcări”, se mai aude în mesaje.

Alte interceptări redate de NYT arată comenzi de cruzime împotriva soldaților: „Călcați pe cap soldații”, „deschideți focul la distanță mică, spintecați-i” — fraze care apar și în memo.

Pe de altă parte, comunicații ale unor lideri Hamas, precum cel pomenit ca Abu Muath, insistau atât pe „uciderea oricui apare pe drum”, cât și pe „luarea multor ostatici”. Aceste instrucțiuni par să fi combinat violența cu intenția de a crea un impact mediatic maxim.

Izzat al-Rishq, directorul biroului media al Hamas, stabilit în Qatar, a refuzat să comenteze relatarea New York Times, potrivit informațiilor furnizate de ziar.

Articolul NYT, bazat pe vizualizarea documentului și pe declarațiile oficialilor israelieni, ridică întrebări grave despre planificarea și natura orchestrat-organizată a atacului din 7 octombrie, confirmând totodată folosirea tacticilor menite nu doar să ucidă, ci și să amplifice frica prin difuzarea deliberată a „scenei ororii”.