Game changer: Trump și Zelenski au discutat despre posibila furnizare de rachete Tomahawk în Ucraina

Președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au avut sâmbătă o convorbire telefonică de aproximativ 30 de minute, în care au discutat posibilitatea ca Ucraina să primească rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, potrivit a două surse citate de portalul american Axios. Nu e clar la acest moment dacă o decizie a fost luată.

Dacă decizia s-ar concretiza, ar marca o schimbare majoră în dinamica războiului din Ucraina. Rachetele Tomahawk, fabricate în SUA, pot lovi ținte aflate la sute de kilometri distanță și ar oferi Kievului capacitatea de a ataca adânc în interiorul Rusiei — inclusiv în apropierea Moscovei. Oficialii ucraineni cred că simpla deținere a acestor arme ar putea forța Kremlinul să accepte negocieri reale de pace.

Deocamdată, nicio decizie finală nu a fost luată. Totuși, sursele afirmă că discuția dintre cei doi lideri a fost „pozitivă și productivă”. Într-un comunicat oficial, Zelenski a declarat că i-a mulțumit lui Trump pentru disponibilitatea de a sprijini Ucraina și că au discutat „modalități concrete de întărire a apărării aeriene și idei solide pentru consolidarea securității”.

„L-am informat pe președintele Trump despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii noastre energetice și am apreciat deschiderea sa de a ne ajuta. Există opțiuni bune pentru a ne întări capacitatea de apărare. Rusia trebuie să fie pregătită pentru o diplomație reală — iar aceasta se obține prin forță”, a spus Zelenski.

În același apel, liderul ucrainean l-a felicitat pe Trump pentru acordul de pace intermediat recent în Gaza, afirmând că „dacă acel război poate fi oprit, atunci și alte războaie, inclusiv cel din Ucraina, pot fi oprite”.

La începutul acestei săptămâni, Trump a declarat că a „luat o decizie parțială” privind vânzarea rachetelor Tomahawk către țările membre NATO, care ar putea ulterior să le transfere Ucrainei. Fostul președinte american a precizat însă că vrea să știe exact cum intenționează Kievul să le utilizeze înainte de a aproba livrarea.

Zelenski ceruse oficial aceste arme luna trecută, în timpul unei întâlniri cu Trump pe marginea Adunării Generale a ONU de la New York. Într-un interviu ulterior pentru Axios, președintele ucrainean a explicat că „poate nici nu va fi nevoie să le folosim — simplul fapt că le avem l-ar putea determina pe Putin să negocieze”.

Rachetele Tomahawk, folosite de armata americană de peste trei decenii, sunt capabile să lovească ținte fixe și bine protejate, precum depozite de muniții, baze aeriene sau centre logistice, la distanțe de până la 1.600 de kilometri. Acestea ar reprezenta un salt semnificativ față de dronele și rachetele de rază medie pe care Ucraina le utilizează în prezent pentru atacuri la distanță.

Reacția Moscovei nu s-a lăsat așteptată. Președintele rus Vladimir Putin a avertizat că o eventuală livrare de Tomahawk către Ucraina ar însemna „un nou și periculos nivel de escaladare”. Kremlinul susține că o asemenea decizie ar justifica „măsuri de răspuns simetrice” și ar transforma NATO într-o parte direct implicată în conflict.

Casa Albă a confirmat apelul telefonic dintre cei doi lideri, dar a refuzat să comenteze detalii despre eventualele planuri de livrare a rachetelor. Un oficial american a precizat doar că „discuțiile privind sprijinul de securitate pentru Ucraina continuă într-un cadru coordonat cu aliații”.

Între timp, o delegație ucraineană de rang înalt, condusă de șeful de cabinet al președintelui Zelenski, Andrii Iermak, și de premierul Iulia Sviridenko, este așteptată să sosească la Washington săptămâna viitoare. Agenda discuțiilor include cooperarea în domeniul apărării, livrările de armament și noile sancțiuni împotriva Rusiei.

Analiștii militari notează că, dincolo de aspectul tehnic, discuția despre Tomahawk are o încărcătură politică uriașă. Pentru Trump, care se află în plină perioadă de repoziționare internațională, sprijinirea Ucrainei cu armament strategic ar reprezenta o demonstrație de forță. Pentru Zelenski ar fi șansa de a obține pârghia militară necesară forțării unei soluții diplomatice.

În timp ce ambele părți par interesate să mențină dialogul, posibila livrare a rachetelor Tomahawk rămâne un subiect sensibil — unul care ar putea reconfigura nu doar balanța militară din Europa de Est, ci și întregul echilibru strategic dintre Washington și Moscova.