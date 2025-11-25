Ascultă articolul

UPDATE Ora 14.13 Drona a căzut în grădina unui cetățean din comuna Puiești, iar zona a fost securizată și până la venirea autorităților nu are acces nimeni, a anunțat Eduard Popica, prefectul județului Vaslui, care se află la fața locului, transmite MEDIAFAX.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Mi-a comunicat că a auzit un vuiet după care o lovitură puternică în spatele casei. Mergând, a identificat acest obiect și a anunțat imediat primăria, iar primarul m-a sunat pe mine”, a spus Eduard Popica la Digi24.

Acesta susține că lumea din sat este speriată și că, în momentul în care a ajuns la fața locului, toți localnicii erau ieșiți la porți.

„Încercăm să-i liniștim”, a spus prefectul.

El susține că la fața locului se află polițiști, dar și reprezentanți ai SRI și ai Brigăzii 52 Artilerie.

„Este o dronă fără încărcătură, o dronă de aproximativ 1,5-2 metri, ea în momentul de față este distrusă, fiind căzută de la mare altitudine”, a adăugat prefectul de Vaslui.

UPDATE Ora 11.31 O dronă fără încărcătură a căzut în zona localității Puiești, județul Vaslui, a anunțat ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Acesta a spus că este vorba probabil despre drona care a fost urmărită timp de mai multe ore pe teritoriul României în cursul dimineții.

„Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”, a adăugat Moșteanu. El a spus că a existat permisiunea de a fi doborâtă, dar că, foarte probabil, analizând potențialele daune colaterale, militarii au ales să nu angajeze.

„Avem o nouă provocare a Rusiei la adresa României”, a mai declarat ministrul.

Ionuț Moșteanu a precizat că va primi un raport și va reveni cu declarații de presă pe acest subiect.

UPDATE Ora 10.27 Au încetat mesajele de alertă, a anunțat un reprezentant al MApN

Evoluția țintei a fost monitorizată de aeronavele F-16 și Typhoon. La ora 10 au încetat mesajele. La Bacău nu a fost alertă, spune surse G4Media.

Cel mai probabil a fost o singură țintă aeriană.

În nordul județului Tulcea a fost doar o țintă aeriană, în județul Galați la fel.

În județul Galați a fost doar pe radare vizibilă intermitent. Nu mai apare nicio țintă pe radare.

UPDATE Ora 9.25 Au fost emise mesaje Ro-Alert și în mai multe localități din județul Vrancea.

”Informare pentru localitățile: Mărășești, Pufești, Homocea, Adjud, Ploscuteni, Corbița, Tănăsoaia, Boghești si Garoafa din județul Vrancea .

În această dimineață, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-ALERT pentru localitățile: Mărășești, Pufești, Homocea, Adjud, Ploscuteni, Corbița, Tănăsoaia, Boghești si Garoafa din județul Vrancea.

Alertele au fost emise după o informare a SMFA, care semnala prezența unor posibile ținte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniței dintre România și Ucraina„, anunță ISU Vrancea.

Mesajele RO-Alert au avut rolul de a informa și atenționa preventiv populația cu privire la potențialul risc de cădere a unor fragmente din spațiul aerian, solicitând adoptarea unor măsuri minime de protecție și adăpostire în cazul în care situația ar fi evoluat nefavorabil, precizează ISU.

Articolul inițial

ISU Galați anunță că s-au emis două mesaje Ro-Alert în județul Galați, existând semnale privind prezența unor drone.

”În această dimineață, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-ALERT pentru județul Galați, primul pentru zona de est, iar al 2-lea pentru întreg județul.

Alertele au fost emise după o informare a SMFA care semnala prezența unor posibile ținte aeriene de mici dimensiuni, în apropiere a graniței dintre România și Ucraina.

Mesajele RO-ALERT au avut rolul de a informa și atenționa preventiv populația cu privire la potențialul risc de cădere a unor fragmente din spațiul aerian, solicitând adoptarea unor măsuri minime de protecție și adăpostire în cazul în care situația ar fi evoluat nefavorabil”, anunță ISU Galați.

Până acum nu au fost raportate incidente pe teritoriul județului Galați și nu au fost înregistrat niciun apel la numărul unic de urgență 112.

Ministerul Apărării a anunțat că radarele au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea. Au fost ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației.

”Ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea. La ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona județului Tulcea.

La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României.

La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați.

La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta.

În momentul emiterii comunicatului, situația este monitorizată de MApN”, anunță ministerul.