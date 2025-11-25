Amendă la şantierul pentru reabilitarea unei linii de tramvai din capitală / Primăria a cerut curăţarea domeniului public

Donează aici. Susține o presă liberă.
Antreprenorul care reabilitează linia de tramvai din zona străzilor Aviator Popişteanu şi Dornei din București a fost amendat cu 5.000 de lei, a informat, marţi, Primăria Capitalei, transmite Agerpres.
De asemenea, acestuia i s-a dispus să cureţe domeniul public aferent şantierului.
„În urma verificărilor efectuate la şantierul de reabilitare a liniei de tramvai din zona străzilor Aviator Popişteanu şi Dornei, antreprenorul lucrărilor de construcţii a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 5.000 lei pentru nerespectarea prevederilor HCGMB 122/2010! Totodată, i s-a dispus curăţarea domeniului public aferent şantierului! Acesta a susţinut că se va face comanda către operatorul de salubritate pentru periat şi spălat mecanizat, în baza contractului pe care îl deţine”, se precizează într-o informare transmisă de PMB.
În urmă cu patru zile, o amendă similară a primit şi antreprenorul lucrărilor de construcţii de la şantierul aferent magistralei 6 de metrou din Piaţa Presei.
„În urma verificărilor efectuate la şantierul aferent magistralei 6 de metrou din Piaţa Presei Libere, antreprenorul lucrărilor de construcţii a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 5.000 lei pentru nerespectarea prevederilor HCGMB 122/2010! Totodată, i s-a dispus curăţarea domeniului public aferent şantierului”, anunţa PMB.
Antreprenorul general a susţinut că va interveni cu o cisternă cu apă şi perii pentru a spăla domeniul public şi nu vor mai ieşi autovehicule până la punerea în funcţiune a rampei de spălare.
dar de ce se incep lucrarile fara rampa de de spalare deja montata? Ar trebui ca autorizatia sa fie conditionata de existenta rampei.