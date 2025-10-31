G4Media.ro
VIDEO Șeful Jandarmeriei Române prezintă scuze publice după ce organizatorul marșului comemorativ…

jandarmeria, jandarmi
Sursa foto: Facebook Jandarmeria Română

VIDEO Șeful Jandarmeriei Române prezintă scuze publice după ce organizatorul marșului comemorativ la 10 ani de la tragedia din Colectiv a fost amendat pentru depășirea duratei manifestației

Articole31 Oct

Inspectorul general al Jandarmeriei Române, general-maior Alin Mastan, a prezentat scuze publice, vineri, după ce organizatorul marșului comemorativ de joi seara, la 10 ani de la tragedia din Colectiv a fost amendat pentru depășirea duratei manifestației.

„Având în vedere situația creată la evenimentul desfășurat seara trecută, în memoria victimelor de la Colectiv, în calitate de inspector general al Jandarmeriei Române, am obligația morală de a face următoarele precizări:

În primul rând, doresc să exprima în mod public scuze pentru incidentul produs. Deși vorbim despre o situație singulară, este un moment regretabil, cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoțional și simbolic. Regretăm sincer acest incident care, așa cum am precizat, este unul izolat.

Din această situație vom trage concluziile necesare și vom învăța lecțiile care se impun, astfel încât în viitor să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru.

Chiar dacă din punct de vedere legal au existat elemente care în mod formal puteau constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul manifestării publice, considerăm cî este esențial să avem în vedere particularitățile evenimentului. Tocmai de aceea, vom analiza situația creată și vom dispune măsuri în consecință.

Reamintim faptul că Jandarmeria Română a fost și rămâne alături de toți cei afectați de tragedia din clubul Colectiv. În seara producerii tragediei, jandarmii au fost prezenți la fața locului, oferind sprijin autorităților și victimelor. De-a lungul anilor, instituția a sprijinit și a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment.

Transmitem sincere condoleanțe familiilor care și-au pierdut persoanele dragi și compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii”, afirmă șeful Jandarmeriei Române.

Context: Organizatorul marșului comemorativ care a avut loc, joi, în București, pentru a marca zece ani de la tragedia de la Colectiv a fost amendat cu 3000 de lei de Jandarmeria Română, pe motiv că ar fi depășit ora 23.00, la care, conform legii, ar fi trebuit să se încheie evenimentul. Detalii aici.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

7 comentarii

  1. ăla care a emis amenda are maxim un metru cincizeci, de ce l-ați primit în Jandarmerie, pila cui este?

  2. Nu exista nici un „Chiar daca!”! Era un eveniment comemorativ, pasnic, care nu prezenta nici un pericol! Legea nu inseamna sa dai cu bata! Asta a facut, in sens figurat, jandarmeria aici!
    Acel proces verbal a fost anulat? Nu am auzit asa ceva!

  3. Capete de creta! QED.

  4. Noi toti vom plati in curand pensii speciale nesimtite jandarmilor do.bi.to.ci care au amendat oameni pasnici, care nu faceau scandal, nu spargeau geamuri ci doar aprindeau lumanari pentru victimele „Colectiv”???

  5. Scuze publice ca au aplicat legea? Tare…

  7. Ar fi interesant sa aflam urmatoarele:
    1. Ce s-a facut ca jandarmii, politistii sau militarii sa nu mai fie in „concediu de crestere al copilului” si concomitent sa fie mercenari prin strainatate.
    2. Care este procentul din jandarmi, politisti sau militari care ies „anticipat” la pensie pe motive de sanatate? Se zvoneste ca ar fi foarte mare…

  8. cei de la manifestatie protestau ca nu s-au respectat la Colectiv legile pentru evacuare si protectia la incendiu, dar manifestantii n-au respectat legea de a termina protestul la ora respectiva.
    dragi romani, legea trebuie respectata mereu doar de ceilalti?
    sau toata lumea trebuie sa respecte toate legile tot timpul?

