VIDEO EXCLUSIV Oraș roman uriaș, descoperit la Alba Iulia: Cum arată clădirile…

Descoperire arheologică la Alba Iulia. Foto: G4Media

VIDEO EXCLUSIV Oraș roman uriaș, descoperit la Alba Iulia: Cum arată clădirile și drumurile, după aproape 2 milenii

31 Oct

Arheologii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia au făcut o descoperire de proporții, cu prilejul săpăturilor pentru o viitoare autobază a orașului: o porțiune foarte bine conservată din fostul oraș roman Colonia Aurelia Apulensis. Arheologul Radu Ota, care se ocupă de șantier, spune că situl arheologic este unul de „valoare universală” și este totodată unul dintre cele mai mari din Europa.

Materialul arheologic descoperit în acest sit este extrem de bogat și de bine păstrat: drumul este în stare perfectă, iar câțiva pași pe dalele așezate impecabil oferă senzația unei plimbări prin orașul antic.
Inscripțiile găsite atestă existența unei elite locale înstărite și active. Totul indică o viață municipală intensă și o comunitate prosperă, structurată după modelul roman.

Săpăturile arheologice au fost realizate în anul 2025, sub supravegherea arheologului Radu Ota și vor continua și anul viitor.

Montaj: Denis Nistor

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. Păi, să construiască autobaza, căci dacă se conservă situl, se amenajează etc., nu doar că asta nu ar fi în tradiția românească, dar îi încurcă pe mulți.

    Descoperirea dovezilor arheologice demonstrează continuitatea locuirii în regiune după retragerea aureliană. Iar asta contravine grav atât istoriografiei slave, cât și istoriografiei maghiare.

