VIDEO EXCLUSIV Oraș roman uriaș, descoperit la Alba Iulia: Cum arată clădirile și drumurile, după aproape 2 milenii

Arheologii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia au făcut o descoperire de proporții, cu prilejul săpăturilor pentru o viitoare autobază a orașului: o porțiune foarte bine conservată din fostul oraș roman Colonia Aurelia Apulensis. Arheologul Radu Ota, care se ocupă de șantier, spune că situl arheologic este unul de „valoare universală” și este totodată unul dintre cele mai mari din Europa.

Materialul arheologic descoperit în acest sit este extrem de bogat și de bine păstrat: drumul este în stare perfectă, iar câțiva pași pe dalele așezate impecabil oferă senzația unei plimbări prin orașul antic.

Inscripțiile găsite atestă existența unei elite locale înstărite și active. Totul indică o viață municipală intensă și o comunitate prosperă, structurată după modelul roman.

Săpăturile arheologice au fost realizate în anul 2025, sub supravegherea arheologului Radu Ota și vor continua și anul viitor.

