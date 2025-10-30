Un judecător din SUA a redus aproape la jumătate despăgubirile la care fusese condamnată Greenpeace pentru că s-a opus construcției unui oleoduct în statul american Dakota / Organizația trebuie să plătească 345 de milioane de dolari

Un judecător din statul american Dakota de Nord a redus miercuri de la 667 de milioane de dolari la 345 de milioane despăgubirile pe care organizaţia ecologistă Greenpeace trebuie să le achite companiei Energy Transfer, proprietara oleoductului Dakota Access, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Magistratul James Gion a consemnat că unele sume incluse în despăgubirile stabilite de un juriu în martie sunt repetitive sau exagerate.

Proiectul Dakota Access a început în 2016 şi a fost finalizat în 2017; conducta care trece pe lângă rezervaţia indiană Standing Rock transportă acum circa 40% din ţiţeiul extras în regiunea Baken din Dakota de Nord.

Grupuri de ecologişti şi apărători ai drepturilor indienilor s-au opus vehement construcţiei, la vremea respectivă, susţinând că vor fi poluate resursele de apă şi se va accentua modificarea climei.

Organizaţia neguvernamentală internaţională Greenpeace a fost implicată în mişcarea împotriva oleoductului, iar Energy Transfer, cu sediul în Texas, i-a intentat un proces în Dakota de Nord în 2017, susţinând că ecologiştii au difuzat informaţii false despre proiect şi au plătit protestatari să perturbe lucrările de construcţii. Un juriu a inclus în despăgubirile acordate şi sume pentru calomnie, încălcarea proprietăţii şi conspiraţie.

Greenpeace a dat în judecată la rândul său compania Energy Transfer în februarie, în Olanda, în baza unei legi pentru restricţionarea chemărilor în instanţă cu scopul de hărţuire sau reducere la tăcere a activiştilor. Procesul respectiv este încă pe rol.

Referitor la verdictul de miercuri, juristul-şef interimar al Greenpeace SUA, Marco Simons, a declarat că organizaţia consideră că şi despăgubirile rămase sunt „fără temei legal”, iar esenţa procesului „a fost întotdeauna o corporaţie care se foloseşte de sistemul legal pentru a-şi intimida criticii şi a pune botniţă protestatarilor care îi ameninţă modelul de afaceri”.

Energy Center a difuzat un comunicat în care se declară „satisfăcută că Greenpeace este considerată în continuare răspunzătoare pentru acţiunile sale”, şi adaugă că va face apel împotriva reducerii despăgubirilor.