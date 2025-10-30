G4Media.ro
VIDEO Sediul central AUR din București a fost vandalizat. ”S-a ajuns la…

Sediul AUR a fost vandalizat
Sursa foto: Captură video

VIDEO Sediul central AUR din București a fost vandalizat. ”S-a ajuns la cuțite cu care lumea merge înarmată și cu care se taie fața lui Mihai Viteazu, a lui Ștefan cel Mare și a lui Constantin Brâncoveanu”

Sediul central al AUR din București a fost vandalizat în cursul nopții de miercuri, anunță partidul pe pagina de Facebook.

Mesaje împotriva AUR și extremismului, precum și însemne peste fețele domnitorilor români au fost desenate cu spray-uri cu vopsea.

”Vandalizarea nu este un act de curaj, ci o infracțiune. Ura și violența nu pot fi instrumente politice. Cine atacă sedii, simboluri și chipurile eroilor noștri nu apără democrația, o distruge. România are nevoie de lege, de respect și de oameni care construiesc, nu de cei care distrug”, precizează AUR pe pagina de Facebook.

Liderii AUR acuză adversarii politici că din cauza atitudinii lor față de partid s-a ajuns la această situație.

”Ce vedeți aici ce s- a întâmplat peste noapte sunt infracțiuni de distrugere ale unor bunuri. Cine le-a făcut? Cine îi aud pe liderii lor politici, acuzându-ne pe noi de tot ce e rău în țară. Dacă în Occident s-a ajuns la gloanțe și moarte ce ne putem aștepta și în România. S-a ajuns la cuțite cu care lumea merge înarmată și cu care se taie fața lui Mihai Viteazu, ale lui Ștefan cel Mare sau a lui Constantin Brâncoveanu.

În toate campaniile am spus răspicat să nu se mai propage în societate, noi am vorbit despre frică și despre ură. Doar că această ură se întoarce împotriva lor”, precizează AUR.

2 comentarii

  1. Asta fac extremiștii de orice culoare peste tot, duc în derizoriu figuri istorice, cuvinte, concepte, idei, porturi tradiționale etc. AUR să tacă, pentru că ei și tăticii PNLSD, plus frații SOSPOT au confiscat ce era tradițional, că parcă ți-e și rușine să mai vorbești despre vreun domnitor sau să porți o ie.

  2. Saracutii de la HAUR! Vai, vai de ei…..

