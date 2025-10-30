G7 va lansa o „alianță” pentru a contracara dominația Chinei asupra mineralelor critice

Miniștrii energiei din G7 au anunțat joi, în Canada, lansarea unei „alianțe” pentru a contracara controlul Chinei asupra mineralelor critice, cu scopul de a garanta un acces mai fiabil la aceste resurse indispensabile pentru tehnologiile viitorului, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com.

Această reuniune de două zile a celor șapte țări a început la Toronto la câteva ore după semnarea unui acord între președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său chinez, Xi Jinping, privind aprovizionarea cu metale rare, utilizate în numeroase produse, de la panouri solare la rachete de precizie.

„Un semn bun”, potrivit ministrului german al Economiei și Energiei, Katherina Reiche, care a subliniat în fața presei din Toronto dependența țării sale de exporturile chineze de minerale critice.

„Trebuie să ne diversificăm rutele de import pentru materiile prime”, a adăugat ea.

Având în vedere dominația crescândă a Chinei în rafinarea și transformarea metalelor rare, șefii de stat și de guvern ai G7 au lansat, în marja summitului din Canada din iunie, un „Plan de acțiune privind mineralele critice”.

Acest plan va fi formalizat la Toronto odată cu crearea „Alianței pentru producția de minerale critice”, a anunțat joi ministrul canadian al Energiei, Tom Hodgson.

Acest acord va viza „stabilirea unor lanțuri de aprovizionare cu minerale critice transparente, democratice și durabile la nivelul G7”, a declarat Hodgson.

În acest cadru, Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și Statele Unite vor mobiliza investiții private pentru a crește producția de minerale critice, ocolind China și reducând astfel influența acesteia pe piețe.

„Redistribuirea puterii”

Pentru Tae-Yoon Kim, responsabilul diviziei minerale critice din cadrul Agenției Internaționale pentru Energie, reuniunea de la Toronto oferă „o oportunitate majoră (…) pentru a începe redistribuirea puterii pe piață”.

„Concentrarea puternică a rafinării mineralelor critice într-o singură țară (China, n.r.) creează riscuri economice și de securitate națională”, explică el pentru AFP.

Deși multe țări dețin rezerve minerale importante, China domină datorită capacității sale de prelucrare și rafinare, în special a pământurilor rare, utilizate într-un număr mare de aparate de uz cotidian și de înaltă tehnologie.

Și, întrucât o mare parte din minerale trec prin întreprinderi controlate de China, Beijingul își poate consolida rezervele și controla oferta mondială.

„De ani de zile ne confruntăm cu un concurent care a denaturat sistematic piețele, a utilizat subvenții industriale, a creat supracapacități și a subminat comerțul echitabil”, estimează Abigail Hunter, directoarea Center for Critical Minerals Strategy, un grup de reflecție cu sediul la Washington.

Pentru Hunter, membrii G7 au priorități divergente în materie de politică energetică, în special în ceea ce privește tranziția către energii curate, iar politicile comerciale protecționiste ale lui Donald Trump, care au provocat tulburări economice mondiale, ar putea slăbi unitatea lor în ceea ce privește mineralele critice.

Dar ei împărtășesc o îngrijorare comună cu privire la „securitatea aprovizionării”, asigură această analistă, în timp ce China impune controale mai stricte asupra exporturilor de metale rare.

Potrivit acesteia, un progres real la Toronto va necesita măsuri concrete privind trasabilitatea și transparența, în special pentru a reduce amprenta pe piața mondială a companiilor „opace” controlate de China și prezente pe întreg lanțul de aprovizionare.

„Fereastra de oportunitate pentru a rezolva această problemă este încă deschisă, dar este foarte, foarte mică”, avertizează Abigail Hunter, care îndeamnă țările G7 să acționeze rapid.