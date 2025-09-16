UE amână noua rundă de sancţiuni împotriva Rusiei pentru a se alinia cu priorităţile G7

Uniunea Europeană a decis să amâne momentul în care va anunţa, în mod oficial, noul său pachet de sancţiuni vizând Rusia, a declarat pentru Bloomberg un diplomat european, după ce preşedintele SUA, Donald Trump a cerut măsuri mai stricte din partea europenilor, ca o condiţie pentru ca SUA să adopte propriile sale sancţiuni, transmite Agerpres.

Comisia Europeană, executivul comunitar, urma să prezinte, miercuri, cel de al 19-lea pachet de sancţiuni vizând Rusia. Vineri însă SUA şi-au presat aliaţii din Grupul statelor puternic industrializate (G7) să impună tarife de până la 100% Chinei şi Indiei, pentru achiziţiile lor de ţiţei rusesc, precum şi alte măsuri, în ideea de a-l forţa pe preşedintele Vladimir Purin să revină la masa negocierilor cu Ucraina.

În prezent oficialii din G7 lucrează la un nou pachet de sancţiuni şi intenţionează să finalizeze un document în următoarele două săptămâni, potrivit unei persoane din apropierea discuţiilor, care a vorbit sub protecţia anonimatului.

Bloomberg a dezvăluit anterior că UE analizează posibilitatea de a sancţiona companiile din India şi China care facilitează comerţul cu petrol al Rusiei.

La finele săptămânii trecute, Trump a declarat că este pregătit să impună sancţiuni „importante” asupra petrolului rusesc dacă ţările europene vor face acelaşi lucru. Achiziţiile de energie rusească de către China şi India au fost vitale pentru finanţarea războiului lui Putin împotriva Ucrainei.

Propunerea SUA urmăreşte, de asemenea, companiile petroliere ruseşti şi reţelele care permit Moscovei să transporte ţiţei şi să profite de pe urma comerţului cu energie.

Până acum, Trump s-a abţinut să impună sancţiuni directe asupra Rusiei, în ciuda reticenţei lui Putin de a negocia o încetare a războiului din Ucraina. Deşi Trump a dublat, până la 50%, tarifele vamale pentru India, deoarece această ţară continuă să achiziţioneze petrol rusesc, SUA sunt, de asemenea, angajate în negocieri comerciale atât cu India, cât şi cu China.

Propunerea SUA pune mingea în tabăra Europei. Introducerea de tarife care să vizeze India şi China ar fi dificile pentru UE, în condiţiile în care multe ţări din blocul comunitar, inclusiv Germania, se bazează pe aceste pieţe de export. Dar unele dintre cerinţele lui Trump au fost incluse deja în planurile blocului comunitar.

UE a amânat, până după 2027, momentul în care ar urma să fie interzise importurile de gaze ruseşti şi a acordat ţărilor fără ieşire la mare, precum Ungaria şi Slovacia, scutiri temporare de la sancţiunile sale vizând importurile de petrol rusesc. Cu toate acestea, ponderea ţiţeiului rusesc în importurile de petrol ale UE a scăzut până la aproximativ 3% anul trecut, de la 27% înainte de război, după sancţiunile care au intrat în vigoare după 2022.

Cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni al UE împotriva Rusiei vizează aproximativ şase bănci şi companii energetice ruseşti, precum şi sistemele de plată şi de carduri de credit din Rusia, platformele de tranzacţionare a criptomonedelor şi restricţii suplimentare asupra comerţului cu petrol al Rusiei, a relatat anterior Bloomberg.