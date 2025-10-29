G4Media.ro
India și UE se apropie de finalizarea unui acord de liber schimb…

oțel Ussuri Capital
Sursa foto: Ussuri Capital

India și UE se apropie de finalizarea unui acord de liber schimb pentru oțel, automobile și taxa pe carbon

India și Uniunea Europeană au convenit că aspectele legate de oțel, automobile, taxele pe carbon și alte reglementări ale UE necesită discuții suplimentare din cauza sensibilității ridicate a acestora, a declarat miercuri New Delhi într-un comunicat preluat de Reuters.

Ministrul comerțului și industriei din India, Piyush Goyal, a purtat discuții cu comisarul european pentru comerț și securitate economică, Maros Sefcovic, la Bruxelles, în timpul vizitei sale din 26-28 octombrie, în timp ce ambele părți au continuat eforturile de finalizare a unui acord de liber schimb (ALS) aflat în așteptare de mult timp, se arată în comunicat.

Cele două părți și-au reafirmat obiectivul comun de a încheia FTA până la sfârșitul anului 2025, urmând indicațiile prim-ministrului Narendra Modi și ale președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de la începutul acestui an.

Negocierile, reluate în 2022, s-au accelerat de la realegerea președintelui american Donald Trump, Bruxellesul accelerând acordurile comerciale cu Mexic și țările sud-americane din Mercosur și intensificând discuțiile cu India, Indonezia și Emiratele Arabe Unite.

„Lucrăm la un acord echilibrat și echitabil, care să promoveze cadre comerciale transparente și previzibile”, a declarat Goyal, adăugând că discuțiile au fost „productive și semnificative”.

UE este cel mai mare partener comercial al Indiei în ceea ce privește bunurile, comerțul bilateral atingând 137,5 miliarde de dolari în anul fiscal 2023/24, în creștere cu aproape 90% în ultimul deceniu.

Ambele părți au explorat „posibile zone de aterizare” cu privire la problemele restante și au convenit să finalizeze liniile tarifare industriale nesensibile.

India a reiterat, de asemenea, necesitatea unui tratament preferențial pentru sectoarele cu utilizare intensivă a forței de muncă, cum ar fi textilele și pielea, exprimându-și în același timp îngrijorarea cu privire la taxa pe carbon a UE, cunoscută sub numele de mecanismul de ajustare la frontieră, și la noile măsuri de reglementare.

Sefcovic a declarat că discuțiile au reflectat „profunzimea încrederii politice” dintre India și UE și că ambele părți s-au „angajat să găsească soluții echitabile care să consolideze comerțul și securitatea economică”.

Pentru a avansa discuțiile, o echipă tehnică din cadrul Direcției Generale Comerț a UE va vizita India săptămâna viitoare pentru a lucra la potențialele soluții identificate în cadrul reuniunilor de la Bruxelles, se arată în comunicat.

