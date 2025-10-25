Trump denunţă un ”truc murdar”, după ce Canada retrage o campanie publicitară televizată împotriva taxelor vamale cu citate dintr-un discurs suţinut în 1987 de republicanul Reagan

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele american Donald Trump a continuat să denunţe ”trucul murdar” al Canadei, după ce o provincie canadiană a retras campania publicitară televizată împotriva creşterii taxelor vamale care l-a determinat pe preşedintele Statelor Unite să întrerupă negocierile comerciale, relatează agenția AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Provincia Ontario a anunţat vineri suspendarea acestei campanii în care apare preşedintele american Ronald Reagan criticând taxele vamale, precizând însă că această publicitatea urmează să fie difuzată în Statele Unite în acest weekend cu ocazia primelor două meciuri ale finalelor Campionatului nord-american de baseball, care atrage de obicei o mare audienţă.

”Canada a fost prinsă trişând într-o publicitate, vă vine să credeţi?”, a reacţionat vineri Trump în faţa presei, după care a plecat într-un turneu în Asia

”Am auzit că se spune că vor retrage publicitatea. Nu ştiam că o vor difuza un pic mai mult. Ar fi trebuit să o retragă astă seară”, a declarat el despre acastă campanie care l-a înfuriat şi l-a determinat joi să întrerupă negocierile comerciale cu Canada.

După ce a aflat că spotul urmează să fie retras în Ontario, el a dennţat ”un truc murdar”.

”Eu pot juca mai murdar ca ei”, a ameninţat el, adăugând că nu are nicio intenţie să dscute cu premierul Mark Carney sau se întâlnească cu el după acest episod.

Un oficial american de rang înalt a declarat anterior AFP că o asemenea întrevedere este posibilă miercuri, în Coreea de Sud, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Întreruperea negocierilor comerciale constuie o schimbare bruscă a preşedintelui american, în momentul în care părea că putea să fie încheiat un acord între Washington şi Ottawa cu privire la oţel, aluminiu şi energie, potrivit cotidianului canadian Globe and Mail.

RELAŢIE ZDRUNCINATĂ

Canada este al doilea partener comercial al Statelor Unite şi un furnizor major de oţel şi de aluminiu al întreprinderilor americane.

Însă relaţia lor a fost zdruncinată de întoarcerea la putere a lui Trump, în ianuarie.

Marea majoritate a schimburilor transfrontaliere rămâne scutită de taxe vamale, iar Statele Unite şi Canada continuă să adere la Tratatul de de Liber-Schimb Nord-American (ACEUM).

Însă suprataxele sectoriale mondiale impuse de către republican, mai ales oţelului, aluminiului şi automobilelor, au afectat dur Ottawa, antrenând pierderi de locuri de muncă şi exercitând presiuni asupra întreprinderilor.

Carney nu a menţionat în mod direct răzgândirea lui Trump, înainte să plece în Asia, însă a declatrat că negocierile bilaterale au înregistrat ”progrese (…) şi suntem pregătiţi să continuăm acest impuls şi să consttuim pe aceste progrese atunci cînd americanii sunt pregătiţi”.

”Nu putem controla politica comercială a Statelor Unite”, a declarat el, subliniindu-şi dorinţa de a aprofunda relaţiile comerciale cu alte ţări.

75 DE MILIOANE

Potrivit lui Donald Trump, autorităţile canadiene încearcă ”să influenţeze decizia Curţii Supreme a Statelor Unite şi altor tribunale”, în care este contestată legalitatea decretlor preşedintelui american care au declanşat creşterile taxelor vamale.

Campania publicitară produsă de către prvincia Ontario a fost difuzată pe mai multe posturi de televiziune americane, cu 75 de milioane de dolari.

Ea foloseşte citate dintr-un discurs susţinut în 1987 de către fostul preşedinte republican Ronald Reagan (1981-1989), în care acesta avertiza împotriva consecinţelor unor taxe vamale mari asupra economiei americane.

Fundaţia Ronald Reagan a acuzat pe X campania de faptul că ”deformează” declaraţiile fostului preşedinte, folosite ”în mod selectiv”. Ea a anunţat că examinează ”opţiunile juridice în această problemă”.

Mark Carney declara miercuri, într-un discurs despre priorităţile sale bugetare, că politica comercială ”fundamental modificată” a Washingtonului necesită o reaşezare a strategiei economice a Canadei.

Carney s-a întâlnit, la începutul lui octombrie, cu preşedintele Trump, la Casa Albă cu scopul de a încerca să înainteze către o soluţionare a conflictului, însă nu a obţinut, în mod public, nicio concesie.