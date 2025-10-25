VIDEO A fi sau a nu fi cazare tip Airbnb pe canalul Bega. O familie vrea să aducă la Timișoara modelul olandez al caselor plutitoare, dar nu a primit aviz de la Primărie: „E o noutate și trebuie să stabilim un regulament clar înainte”

De mai bine de o lună, în apropierea Podului de Fier din Timișoara, ancorată pe malul apei, se află o ambarcațiune inedită, adusă pentru a fi prima locuință de tip Airbnb de pe canalul Bega. Inițiativa aparține unei familii care a locuit în Germania, dar care a decis să revină în țară și să-și continue viața la Timișoara. Oamenii spun că au investit 100.000 de euro în această afacere, au demarat procedurile de autorizare, au obținut avize de la Administrația Canalului Navigabil Bega, dar s-au lovit de refuzul Primăriei Timișoara.

Mai exact, au nevoie de un aviz pentru a putea face branșamente la apă, canal și curent.

„Noi am trăit în Germania. Soțul meu 30 de ani, eu 12 ani. Pentru că eu sunt timișoreancă, am decis împreună să ne stabilim în Timișoara. Ideea cu casa plutitoare ne-a venit deoarece am fost cazați în Amsterdam într-o asemenea barcă. Sunt și în Germania asemenea căsuțe. Am văzut cât de frumos și de liniștit este pe Bega și ce potențial ar avea o asemenea căsuță plutitoare. Așa s-a născut acest proiect, nou, inedit pentru Timișoara. Am început demersurile pentru a obține autorizațiile necesare, mai puțin de la primărie”, a spus Corina Fakesch, administrator al firmei Bega House Boat.

Li s-a demolat pontonul

Inițial, ambarcațiunea a fost dusă în ecluza de la Sânmihaiul Român, până ce proprietarii urmau să obțină toate avizele. Au ajuns cu ea la Timișoara mai mult de nevoie.

„Am dus ambarcațiunea în ecluza de la Sânmihaiul Român până intrăm în legalitate. Ni s-a impus să plecăm pentru că urmau să vină ambarcațiunile din Serbia. S-a discutat cu proprietarul unui restaurant din Timișoara, care avea un ponton lângă Podul de Fier”, a mai spus Corina Fakesch.

După câteva zile, reprezentanții Primăriei au demolat pontonul restaurantului, unde se afla și casa plutitoare, pe motiv că fusese construit ilegal. Proprietarii ambarcațiunii au fost și amendați de Poliția Locală.

„Se poate pune motor, dar noi nu intenționăm să ne plimbăm cu ea pe Bega. Avem declarație de conformitate de la producător. Nu discutăm despre o construcție, ci despre o ambarcațiune. Are certificat de înmatriculare pentru ambarcațiune de agrement. Ideea noastră este de a staționa și de a oferi o cazare. Casa poate acomoda familii, în general. Are un living, un dormitor, o bucătărie și o baie. E o altă experiență pe Bega. Înainte să vină barca, am fost în audiență la doamna viceprimar Paula Romocean, care nu a fost deschisă la soluții. A spus că primăria nu va da autorizații pentru branșamente și a sugerat că e urâtă. Dar nu a văzut decât poze, barca nu ajunsese încă”, a mai spus Corina Fakesch.

Primăria vrea un regulament

Primăria deține malurile, iar pentru branșarea la utilități este nevoie de autorizație de construire. Fiind vorba de o situație nouă, fără reglementări clare pentru acest tip de ambarcațiune, municipalitatea a decis să nu aprobe momentan acest tip de afacere pe Bega.

„Noi nu suntem împotriva dezvoltării activităților pe Bega. Doar că, din punctul nostru de vedere, există un vid legislativ, suntem într-o zonă gri. În Olanda există o legislație bine stabilită, noi nu avem. Suntem deschiși, dar avem nevoie de o strategie privind utilizarea canalului Bega. Trebuie să stabilim dimensiunile maxime, aspectul exterior, culorile acceptate, locurile unde se pot amplasa. În caz contrar, ne putem trezi cu 20 de case plutitoare, de toate felurile, culorile și mărimile. Bega este o prioritate pentru noi. În Fabric e inclusă în PUZ, cu două zone de acostare, iar în Freidorf avem studiu de fezabilitate pentru port. Trebuie ca Consiliul Local să propună un model și locurile în care se pot amplasa pentru apă, canalizare și energie. Există deschidere. Nu am spus că nu dorim acest tip de activitate pe Bega. Dar e nevoie de reglementare, trebuie implicată toată comunitatea, să creăm o dezbatere. Nu are nimeni nimic cu acești proprietari, nu suntem împotriva dezvoltării orașului. Cumva, ei au pus carul înaintea boilor”, a declarat Paula Romocean, viceprimarul Timișoarei.

Administrația Canalului Bega: „Ambarcațiunea respectă legea”

Proprietarii casei plutitoare au aviz de amplasament din partea Administrației Canalului Navigabil Bega, conform prevederilor legale, într-o zonă ultracentrală, vizavi de restaurantul Riviere, pe malul din dreptul terasei Zaza, în apropierea noului parc amenajat de primărie.

„Din punctul nostru de vedere, care administrăm canalul navigabil Bega, am avizat această ambarcațiune. Este înmatriculată de Căpitănia Portului, deține absolut toate autorizațiile. Noi am respectat legea, iar ei, pe apă, respectă toate regulile. Din păcate, nu înțeleg blocajul de la primărie. Ar trebui să ne gândim cum să dezvoltăm cât mai mult Bega. Ar fi nevoie să formăm o echipă și să avem o strategie pe termen lung privind acest canal. Mai departe, primăria poate decide, prin arhitectul-șef, o reglementare. Acum nu există așa ceva, care să precizeze unde au voie și unde nu au voie să fie amplasate astfel de ambarcațiuni”, a spus Ioan Mateescu, directorul Administrației Canalului Navigabil Bega.

„Dacă nu primim avizul, mergem în instanță”

Avocatul firmei Bega House Boat spune că, dacă nu primesc avizul de la primărie, se vor adresa instanțelor.