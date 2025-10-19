FOTO VIDEO Peste 2.000 de oameni au asistat la concertul simfonic din Peștera Românești / Fenomen cultural unic într-o grotă din județul Timiș

Într-o zi de toamnă a anului 1984 a avut loc primul concert simfonic organizat în grota situată pe versantul stâng al Văii Fărășești, în Munții Poiana Ruscă. Concertele s-au repetat în fiecare an, iar duminică, 19 octombrie, a fost organizat cel de-al 41-lea concert din Peștera Românești.

Și de această dată, peștera a fost luată cu asalt de mii de iubitori ai muzicii, care au asistat la un concert susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Oltenia” din Craiova, dirijată de timișoreanul Radu Zaharia. Programul a cuprins compoziții de Mozart, Strauss, Rossini, Offenbach și Brahms.

„Sunt mii de oameni care vin în fiecare an. E o mare bucurie. Anul acesta oaspeții sunt cei de la Filarmonica din Craiova. Atât această filarmonică, cât și Filarmonica Banatul din Timișoara au fost create prin lege de regele Mihai, în aprilie 1947”, a declarat Ioan Gârboni, care organizează concertele din Peștera Românești din anul 1999.

Potrivit organizatorilor, și în acest an au participat la eveniment aproximativ 2.000 de spectatori.

Oamenii pot ajunge cu mașina doar până în satul Românești (aflat la aproximativ 100 de kilometri de Timișoara). De aici, drumul continuă pe jos, pe poteci, până la peșteră. În ultimii ani, o mare parte din traseu a fost asfaltată, astfel că, cu ocazia concertului, mașinile cu prioritate — ale organizatorilor, tehnicienilor, speologilor, artiștilor, oficialităților, invitaților, comercianților, poliției etc. — pot ajunge în parcarea amenajată într-o poieniță.

În zona unde se termină drumul a fost amenajată o zonă pentru gastronomie și comerț, de unde se pot cumpăra diverse preparate — de la varză cu cârnați, mici, frigărui, papricaș de pui, ciabatta, până la kürtőskalács, porumb fiert, clătite și gogoși.

În memoria lui Constantin Lupu

Concertele din Peștera Românești au fost inițiate de medicul psihiatru Constantin Lupu, fost director al Spitalului de Psihiatrie din Timișoara, care, alături de Asociația Speologică SpeoTimiș, a pus pe hartă Peștera Românești.

Constantin Lupu a decedat în acest an, pe 3 septembrie, la vârsta de 89 de ani.

„Meseria mea a fost de neuropsihiatru. Ca să mă destind, am mers mereu în natură, la munte. Am făcut orientare turistică, schi și speologie. La 11 ani am intrat prima dată într-o peșteră, în Bucegi. În zona Românești–Tomești a avut loc, în fiecare an, Întrunirea Națională a Speologilor Sportivi. M-am tot gândit cum să fac să colorez acest eveniment. Într-o noapte am avut un vis: am visat că în peșteră este muzică, într-o atmosferă albastră. După ce m-am trezit, mi-am dat seama că a fost rezultatul zbaterilor mele”, declara doctorul Constantin Lupu.

De la 500 la mii de spectatori

La primul concert din Peștera Românești a participat o orchestră formată din profesorii Colegiului de Muzică „Ion Vidu” din Timișoara, iar printre invitați s-a aflat și violoncelista Alexandra Gutzu. Au fost aproximativ 500 de speologi din toată țara.

În 1999, organizarea evenimentului a fost preluată de Fundația Academică, condusă de Ioan Gârboni, pe atunci director al Filarmonicii Banatul.

„Am preluat organizarea acestor concerte cu o singură condiție: să nu existe bilete. Sunt adeptul evenimentelor culturale cu acces liber, pentru a aduce oamenii mai aproape de sălile de concert. Mulți dintre cei care au asistat la aceste concerte în peșteră mi-au spus că vor merge și la filarmonică sau la operă, pentru că nu știau că muzica clasică poate fi atât de frumoasă. Această manifestare, pe lângă dimensiunea culturală, are și o componentă turistică și speologică”, a mai spus Ioan Gârboni.

De-a lungul anilor, în Peștera Românești au concertat artiști și formații de renume: Filarmonica Banatul, Orchestra Simfonică Regală din Danemarca, Orchestra Simfonică din Szeged, Orchestra Operei Naționale din Timișoara, Ștefan Ruha, Kathleen Evans, Alexandra Gutzu, Gabriel Croitoru, Corala „Sabin Drăgoi”, precum și trupele Bega Blues Band, Survolaj, Nightlosers, Cargo, Celelalte Cuvinte, Implant pentru Refuz și Zdob și Zdub. În ultimii ani s-a renunțat la concertele rock din cauza zgomotului prea puternic, care deranjează habitatul liliecilor.

Peșteră lungă de peste un kilometru

Peștera Românești a fost descoperită în 1872 de geograful vienez T. Orthmeyr. Ea s-a format însă în urmă cu aproximativ 150 de milioane de ani. Peștera are o lungime de 1.300 de metri și patru etaje. La primul etaj se află galerii scurte, accesibile doar speologilor, pe unde s-a scurs râul care a format peștera. La etajul al doilea se găsește Sala Concertelor, iar într-o altă parte se află Galeria Liliecilor.