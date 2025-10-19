UPDATE Cel mai mare combinat de procesare a gazului din Rusia opreşte fluxul din Kazahstan după un atac cu drone ucrainene

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Combinatul de procesare a gazului din Orenburg, cea mai mare instalaţie de acest tip din lume, a fost nevoit să suspende preluarea gazului provenit din Kazahstan după un atac cu drone al Ucrainei, a anunţat duminică Ministerul Energiei din Kazahstan, citat de agenția de știri Reuters, informație preluată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

UPDATE Ora 16.05 Guvernatorul regiunii Orenburg, Evgheni Solnţev, a declarat anterior că uzina a suferit daune parţiale, iar atacul a provocat un incendiu într-un atelier, ulterior stins, potrivit operatorului citat de publicaţia rusă Kommersant.

Ucraina a confirmat că a lovit o instalaţie de procesare a gazului din Orenburg şi o rafinărie de petrol din regiunea Samara, în cadrul unei serii tot mai frecvente de atacuri asupra infrastructurii energetice ruse, menite să perturbe aprovizionarea cu combustibil şi să reducă finanţarea Moscovei.

Armata ucraineană a anunţat că la locul atacului s-au produs explozii urmate de incendii.

Este prima lovitură confirmată asupra uzinei din Orenburg, parte a complexului petrochimic Gazprom, care are o capacitate anuală de procesare de 45 de miliarde de metri cubi de gaz şi prelucrează condensat atât din zăcământul Orenburg, cât şi din câmpul kazah Karachaganak.

Ministerul Energiei din Kazahstan a precizat că Gazprom a notificat autorităţile despre incident, dar nu a oferit detalii privind amploarea pagubelor sau data reluării activităţii normale. Nu au fost raportate victime.

Separat, guvernatorul regiunii ruse Samara, Viacheslav Fedorîşcev, a anunţat că apărarea antiaeriană a fost activată în timpul nopţii pentru a respinge drone ucrainene, iar aeroportul local şi serviciile de internet mobil au fost suspendate temporar.

Ministerul rus al Apărării a comunicat că forţele sale au doborât 45 de drone ucrainene în cursul nopţii – inclusiv 12 deasupra regiunii Samara, 11 deasupra regiunii Saratov şi una în Orenburg.

Știrea inițială

Drone ucrainene au atacat o instalaţie de procesare a gazului din regiunea rusă Orenburg, provocând un incendiu într-un atelier al uzinei, a declarat duminică guvernatorul regional Evgheni Solnţev pe canalul său oficial de Telegram, transmite Reuters, citată de News.ro.

Potrivit acestuia, niciun angajat nu a fost rănit, însă instalaţia a suferit daune parţiale. Echipajele de intervenţie au fost trimise la faţa locului pentru a stinge incendiul.

Solnţev a menţionat că, la începutul lunii, drone ucrainene au încercat să lovească o altă facilitate industrială din oraşul Orsk, aflat în apropierea frontierei cu Kazahstan.

Imagini neconfirmate publicate pe Telegram la acea vreme arătau un obiect lovind rafinăria de petrol Orsknefteorgsintez.

Ucraina a intensificat din august atacurile cu drone asupra rafinăriilor şi infrastructurii energetice ruse, într-o încercare de a perturba aprovizionarea cu combustibil şi de a reduce veniturile Moscovei provenite din sectorul energetic.