UPDATE Cel mai mare combinat de procesare a gazului din Rusia opreşte fluxul din Kazahstan după un atac cu drone ucrainene
Combinatul de procesare a gazului din Orenburg, cea mai mare instalaţie de acest tip din lume, a fost nevoit să suspende preluarea gazului provenit din Kazahstan după un atac cu drone al Ucrainei, a anunţat duminică Ministerul Energiei din Kazahstan, citat de agenția de știri Reuters, informație preluată de News.ro.
UPDATE Ora 16.05 Guvernatorul regiunii Orenburg, Evgheni Solnţev, a declarat anterior că uzina a suferit daune parţiale, iar atacul a provocat un incendiu într-un atelier, ulterior stins, potrivit operatorului citat de publicaţia rusă Kommersant.
Știrea inițială
Drone ucrainene au atacat o instalaţie de procesare a gazului din regiunea rusă Orenburg, provocând un incendiu într-un atelier al uzinei, a declarat duminică guvernatorul regional Evgheni Solnţev pe canalul său oficial de Telegram, transmite Reuters, citată de News.ro.
Potrivit acestuia, niciun angajat nu a fost rănit, însă instalaţia a suferit daune parţiale. Echipajele de intervenţie au fost trimise la faţa locului pentru a stinge incendiul.
Solnţev a menţionat că, la începutul lunii, drone ucrainene au încercat să lovească o altă facilitate industrială din oraşul Orsk, aflat în apropierea frontierei cu Kazahstan.
Imagini neconfirmate publicate pe Telegram la acea vreme arătau un obiect lovind rafinăria de petrol Orsknefteorgsintez.
Ucraina a intensificat din august atacurile cu drone asupra rafinăriilor şi infrastructurii energetice ruse, într-o încercare de a perturba aprovizionarea cu combustibil şi de a reduce veniturile Moscovei provenite din sectorul energetic.
