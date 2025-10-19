Putin ar fi cerut, într-o discuţie cu Trump, controlul deplin asupra Doneţkului drept condiţie pentru încetarea războiului din Ucraina – presă

Preşedintele rus Vladimir Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele american Donald Trump, relatează Washington Post, transmite News.ro.

Potrivit publicaţiei americane, citată de https kyivindependent.com, Putin a indicat că este dispus să renunţe la părţi din regiunile Zaporojie şi Herson, ambele ocupate parţial de forţele ruse, în schimbul controlului complet asupra regiunii Doneţk.

Unii oficiali de la Casa Albă au descris propunerea ca fiind un „progres”, în timp ce un diplomat european de rang înalt a avertizat că Ucraina ar putea privi propunerea într-o lumină foarte diferită.

„Este ca şi cum le-ai vinde propriul picior în schimbul a nimic”, a spus diplomatul.

Trump nu a abordat public cererea Kremlinului, dar, după întâlnirea sa cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, a îndemnat ambele părţi să „oprească crimele şi să ajungă la un acord”.

Această evoluţie marchează o schimbare faţă de poziţia anterioară a lui Putin din aprilie, când a respins propunerea SUA de a îngheţa ostilităţile de-a lungul liniilor de front actuale şi a insistat în schimb că orice acord de pace trebuie să acorde Rusiei controlul deplin asupra Crimeei, plus cele patru regiuni care sunt parţial ocupate în prezent: Doneţk, Luhansk, Zaporijie şi Herson.

Putin şi Trump urmează să continue discuţiile la summitul planificat în Ungaria, care va avea loc în următoarele săptămâni.

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat vineri că a discutat cu Rubio şi omologul său rus, Serghei Lavrov, adăugând că pregătirile pentru summitul SUA-Rusia sunt în curs de desfăşurare.