Închis pe nedrept timp de peste 40 de ani, un cetăţean american riscă acum expulzarea în India
După ce a ispăşit 43 de ani de închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o, Subramanyam „Subu” Vedam a fost în sfârşit eliberat. La începutul acestei luni, noi dovezi l-au exonerat de acuzaţia de ucidere a fostului său coleg de cameră. Dar înainte de a ajunge în braţele familiei sale, Vedam a fost reţinut de Serviciul de Imigrare şi Vamă al Statelor Unite (ICE), care doreşte să-l expulzeze în India – o ţară în care nu a mai locuit de când era copil, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Acum, echipa de avocaţi a lui Vedam contestă ordinul de deportare, iar familia sa este hotărâtă să-l scoată definitiv din arest.
Familia lui încearcă acum să se adapteze la o situaţie nouă şi „foarte diferită”, a declarat sora lui, Saraswathi Vedam, pentru BBC.
Fratele ei a fost mutat dintr-o instituţie în care cunoştea atât deţinuţii, cât şi gardienii, unde îi îndruma pe colegii deţinuţi şi unde avea propria celulă, într-o instituţie în care împarte camera cu 60 de bărbaţi şi unde nimeni nu ştie de comportamentul său exemplar şi de activitatea sa de mentor.
Vedam le-a repetat surorii sale şi celorlalţi membri ai familiei un singur mesaj în urma noii situaţii: „Vreau să ne concentrăm pe victorie”.
„Numele meu a fost reabilitat, nu mai sunt prizonier, sunt deţinut”.
În urmă cu peste 40 de ani, Vedam a fost condamnat pentru uciderea fostului său coleg de cameră, Tom Kinser, un student de 19 ani.
Cadavrul lui Kinser a fost găsit la nouă luni după dispariţia sa, într-o zonă împădurită, cu o rană de glonţ în craniu.
În ziua dispariţiei lui Kinser, Vedam îi ceruse să-l ducă cu maşina. Deşi maşina condusă de Kinser a revenit la locul obişnuit, nimeni nu a văzut când s-a întâmplat acest lucru.
Vedam a fost acuzat de uciderea lui Kinser. I s-a refuzat eliberarea pe cauţiune, i s-au confiscat paşaportul şi cartea verde de către autorităţi şi a fost etichetat ca „străin susceptibil de a fugi”.
Doi ani mai târziu, a fost condamnat pentru crimă şi a primit pedeapsa cu închisoarea pe viaţă. În 1984, a fost condamnat separat la o pedeapsă de doi ani şi jumătate până la cinci ani pentru o infracţiune legată de droguri, ca parte a unei înţelegeri de recunoaştere a vinovăţiei. Această pedeapsă urma să fie executată simultan cu pedeapsa pe viaţă.
În tot acest timp, Vedam şi-a susţinut nevinovăţia în ceea ce priveşte acuzaţiile de crimă.
Susţinătorii şi membrii familiei sale au subliniat că nu existau dovezi fizice care să-l lege de crimă.
Vedam a contestat în repetate rânduri condamnarea pentru crimă, iar acum câţiva ani au apărut noi dovezi în caz care l-au exonerat.
La începutul acestei luni, procurorul districtual al comitatului Centre, Bernie Cantorna, a declarat că nu va solicita un nou proces împotriva lui Vedam.
Însă familia lui Vedam ştia că mai era un obstacol de depăşit înainte ca acesta să fie eliberat: el avea încă un ordin de expulzare din 1988, bazat pe condamnările sale pentru crimă şi infracţiuni legate de droguri.
Familia se aştepta să trebuiască să depună o moţiune pentru redeschiderea cazului său de imigrare, a spus sora lui Vedam.
Ea a subliniat că faptele cazului sunt diferite acum.
Dar când l-au arestat, ICE a invocat ordinul de imigrare ca motiv pentru reţinerea sa rapidă într-o altă instituţie din Pennsylvania.
Deşi a fost exonerat de acuzaţia de omor, condamnarea sa pentru trafic de droguri rămâne în vigoare, au spus ei. Agenţia de imigrare a declarat că a acţionat în baza unui ordin emis în mod legal.
ICE nu a răspuns la solicitarea BBC de a comenta, dar a declarat altor mass-media din SUA că Vedam va rămâne în custodie până la expulzarea sa.
Familia lui Vedam a declarat că ar trebui luate în considerare comportamentul său exemplar de-a lungul a zeci de ani, obţinerea a trei diplome şi serviciile aduse comunităţii în timpul detenţiei atunci când instanţa de imigrare va examina cazul său.
„Ceea ce ne-a dezamăgit profund a fost faptul că nici măcar nu am avut ocazia să-l îmbrăţişăm”, a declarat sora lui Vedam.
Familia a subliniat că legăturile lui Vedam cu India – ţara în care ICE a declarat că ar dori să-l expulzeze – sunt, în cel mai bun caz, slabe.
Deşi s-a născut acolo, s-a mutat în SUA la vârsta de nouă luni. Rudele care mai sunt în viaţă sunt îndepărtat.
Comunitatea sa – sora, cele patru fiice ale sale şi alţi veri – se află în SUA şi Canada.
„Este aproape ca şi cum i s-ar fura viaţa de două ori”, a spus sora lui.
Vedam, care este rezident permanent legal, a avut cererea de cetăţenie acceptată înainte de a fi arestat. Ambii părinţi ai săi erau, de asemenea, cetăţeni americani.
„Credem că expulzarea din Statele Unite în acest moment, pentru a-l trimite într-o ţară în care are puţine legături, ar reprezenta o altă nedreptate teribilă faţă de un om care a îndurat deja o nedreptate fără precedent”, a declarat avocata sa, Ava Benach.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Trump susține că India nu va mai cumpăra petrol rusesc / El spune că premierul Modi l-a asigurat de asta / ”Acum trebuie să conving China să facă acelaşi lucru”
India lansează un plan hidroelectric de 77 miliarde de dolari în bazinul fluviului Brahmaputra, în timp ce China construieşte un baraj în amonte
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.