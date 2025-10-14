India lansează un plan hidroelectric de 77 miliarde de dolari în bazinul fluviului Brahmaputra, în timp ce China construieşte un baraj în amonte

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

India a prezentat un amplu plan de investiţii de 6,4 trilioane rupii (77 miliarde de dolari) pentru dezvoltarea infrastructurii de transport energetic, menit să preia capacitate hidroelectrică de peste 76 gigawaţi din bazinul fluviului Brahmaputra până în anul 2047, potrivit Autorităţii Centrale pentru Energie Electrică (CEA), transmite agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Planul, detaliat luni într-un raport oficial, include 208 proiecte hidroelectrice majore în 12 sub-bazine din nord-estul ţării, cu o capacitate totală potenţială de 64,9 GW, la care se adaugă încă 11,1 GW din centrale cu pompare reversibilă.

Fluviul Brahmaputra, care îşi are originea în Tibet (China) sub numele de Yarlung Zangbo şi traversează India şi Bangladesh, deţine un potenţial hidroenergetic uriaş în sectorul indian, în special în statul Arunachal Pradesh, situat la graniţa cu China.

Caracterul transfrontalier al bazinului şi proximitatea faţă de China transformă gestionarea apelor într-o chestiune strategică, pe fondul temerilor Indiei că noul baraj construit de Beijing pe cursul superior al râului ar putea reduce debitul de apă în sezonul uscat cu până la 85% pe teritoriul indian.

Bazinul Brahmaputra se întinde pe teritoriul statelor Arunachal Pradesh, Assam, Sikkim, Mizoram, Meghalaya, Manipur, Nagaland şi Bengalul de Vest, concentrând peste 80% din potenţialul hidro neexploatat al Indiei, dintre care doar Arunachal Pradesh dispune de 52,2 GW.

Proiectul va fi implementat în două etape: Faza I (până în 2035), cu investiţii de 1,91 trilioane rupii şi Faza II (2035–2047), cu investiţii suplimentare de 4,52 trilioane rupii.

Planul prevede şi proiecte alocate companiilor de stat NHPC, NEEPCO şi SJVN, unele dintre acestea fiind deja în derulare.

Prin acest program, India îşi propune să diminueze dependenţa de combustibili fosili, să atingă o capacitate de 500 GW din surse nefosile până în 2030 şi să devină neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2070, un obiectiv esenţial în competiţia energetică regională cu China.