G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Marius Budăi (PSD): Salariul minim va creşte în anul următor, nu va…

bani, lei, bancnote, cash, numerar
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Marius Budăi (PSD): Salariul minim va creşte în anul următor, nu va fi îngheţat / Asigur de acest lucru

Articole14 Oct • 558 vizualizări 2 comentarii

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, marţi, că salariul minim va creşte anul viitor şi nu va fi îngheţat, menţionând că social-democraţii nu vor accepta încălcarea legislaţiei naţionale şi europene în vigoare, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Salariul minim va creşte în anul următor! Nu va fi îngheţat! Vă asigur de acest lucru! PSD nu va accepta încălcarea legislaţiei naţionale şi europene care reglementează salariul minim european”, a scris Budăi, pe Facebook.

El a adăugat că PSD s-a luptat atât în Parlamentul European, cât şi în Guvern şi în Parlamentul României pentru a introduce aceste garanţii pentru cei 830.000 de salariaţi care au cele mai mici venituri.

„Personal, în calitate de ministru al Muncii susţinut de PSD, am modificat un punct de vedere al unui Guvern strict de dreapta care se opunea aprobării Directivei privind salariul minim european. Deci, nu discutăm dacă, ci cu cât va creşte”, a explicat parlamentarul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Raluca Turcan critică PSD după sondajul INSCOP: „Lipsa de solidaritate din coaliție alimentează AUR”

Articole13 Oct • 773 vizualizări
1 comentariu

VIDEO Titus Corlățean se retrage din cursa pentru șefia PSD: „Proiectul nostru de înnoire profundă nu este fezabil. PSD a devenit un spațiu dominat de frici și tranzacții”

Articole13 Oct • 10.054 vizualizări
8 comentarii

PSD la un scor de sub 20% în sondaje. Sorin Grindeanu: PSD a pierdut din cauza încrederii prea mari în PNL și a lipsei de discuții cu Victor Ponta

Articole12 Oct • 3.636 vizualizări
2 comentarii

2 comentarii

  1. a se citi PSD mai baga niste TAXE !!!
    da mai BUDA, niste REFORME ceva cu statul?
    nu de alta, da vedem ca totul la guvernul asta din partea PSDNLUDMR e doar taxe, si doar pe la USR niste reforme (daca vor fi aprobate, ca am sentimentul ca PSDNLUDMR se va opune)

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.