PSD la un scor de sub 20% în sondaje. Sorin Grindeanu: PSD a pierdut din cauza încrederii prea mari în PNL și a lipsei de discuții cu Victor Ponta

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că două dintre greşelile făcute de social-democraţi, care sunt motiv de scădere în sondaje, ar fi că la alegerile de anul trecut au crezut prea mult în cuvântul celor de la PNL şi că nu au avut suficiente discuţii cu Victor Ponta pentru a-l convinge să nu candideze la alegerile prezidenţiale.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Grindeanu a fost întrebat duminică, la Antena 3, cum a ajuns PSD la un scor de sub 20% în sondajele de opinie, transmite Agerpres.

„Sunt multe cauze. Oricât de bine s-a guvernat, sau mai puţin bine, PSD, chiar dacă n-a avut anii PNL-ului la guvernare, totuşi din 2012 până în 2025, în 13 ani, PSD a fost vreo 10-11, PNL a avut vreo 11-12, un pic mai mult decât noi, toate aceste lucruri se văd, se simt. Chiar dacă ai făcut tu cei mai mulţi kilometri de autostradă, chiar dacă ai mărit pensii-salarii, chiar dacă ai făcut lucruri care trebuia să fie făcute în România, erodarea de la guvernare, dacă pot să spun aşa, e una care se simte şi în procente”, a precizat preşedintele interimar al PSD.

El a adăugat că s-au făcut şi unele greşeli politice.

„Anul trecut (…) am crezut prea mult în cuvântul celor de la PNL. Am crezut că atunci când ne-am înţeles să avem liste comune, şi aşa am avut pentru europarlamentare, deşi noi nu prea voiam, şi toată lumea ne spunea, bă, dar de ce salvaţi voi… Pentru că eram într-o coaliţie asumată, am hotărât şi un calendar de alegeri, am hotărât când vor fi parlamentare, am hotărât că vom avea un candidat unic, cel care stă cel mai bine în sondaje şi lucrurile astea au fost hotărâte în coaliţie. Acea greşeală a fost una mare, pentru că din momentul în care s-au sucit şi nu au mai respectat ce s-au înţeles cu noi, a început o perioadă de vreo şase luni, după europarlamentare până în prezidenţiale şi parlamentare, din care şi PSD şi PNL au pierdut enorm, fiindcă s-a aruncat cu acuze fondate, nefondate, nici nu mai contează, a fost un circ timp de şase luni în care nu a câştigat nimeni. O greşeală enormă făcută şi de PSD şi de PNL. (…) Dacă e să vorbim de ultima perioadă, că aşa, istoric, sunt multe greşeli făcute de PSD, cred că PSD trebuia să aibă mai multe discuţii cu Victor Ponta în a nu candida”, a menţionat Grindeanu.