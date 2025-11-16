VIDEO Nicușor Dan: Din momentul în care a vrut să facă o coaliție la nivel național, eu am o relație foarte bună cu PSD

Președintele Nicușor Dan a declarat, duminică seara, într-un interviu la România TV că a avut o relație tensionată cu PSD de-a lungul anilor, dar aceasta s-a îmbunătățit vizibil după ce social-democrații au intrat în actuala Coaliție.

„Eu am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD, în special la nivel local. Dar din momentul din care PSD a acceptat să facă o coaliție la nivel național, eu am o relație foarte bună cu PSD. Adică toate discuțiile pe care le avem sunt absolut rezonabile.

Cu domnul Grindeanu interacționez cel mai mult. Eu îi spun cum văd eu o anumită relație, el îmi spune argumentele sale din punctul de vedere al oamenilor pe care îi reprezintă. A fost foarte civilizată interacțiunea pe care am avut-o”, a precizat șeful statului.

Nicușor Dan consideră că românii nu se așteaptă să se certe cu PSD, ci să colaboreze pentru binele României.

„Cred că fiecare dintre noi încearcă să-și realizeze mandatul pe care cetățenii i l-au dat. Eu nu cred că cetățenii așteaptă ca eu să mă cert cu domnul Grindeanu sau că votanții domnului Grindeanu vor să se certe cu mine.

Până acum am încercat fiecare să ne ducem mandatul”, conchide șeful statului.