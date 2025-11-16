VIDEO Nicușor Dan: Din momentul în care a vrut să facă o coaliție la nivel național, eu am o relație foarte bună cu PSD
Președintele Nicușor Dan a declarat, duminică seara, într-un interviu la România TV că a avut o relație tensionată cu PSD de-a lungul anilor, dar aceasta s-a îmbunătățit vizibil după ce social-democrații au intrat în actuala Coaliție.
„Eu am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD, în special la nivel local. Dar din momentul din care PSD a acceptat să facă o coaliție la nivel național, eu am o relație foarte bună cu PSD. Adică toate discuțiile pe care le avem sunt absolut rezonabile.
Cu domnul Grindeanu interacționez cel mai mult. Eu îi spun cum văd eu o anumită relație, el îmi spune argumentele sale din punctul de vedere al oamenilor pe care îi reprezintă. A fost foarte civilizată interacțiunea pe care am avut-o”, a precizat șeful statului.
Nicușor Dan consideră că românii nu se așteaptă să se certe cu PSD, ci să colaboreze pentru binele României.
„Cred că fiecare dintre noi încearcă să-și realizeze mandatul pe care cetățenii i l-au dat. Eu nu cred că cetățenii așteaptă ca eu să mă cert cu domnul Grindeanu sau că votanții domnului Grindeanu vor să se certe cu mine.
Până acum am încercat fiecare să ne ducem mandatul”, conchide șeful statului.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Nicușor Dan: Constituția îmi interzice să spun cum s-au comportat cei doi primari de sector candidați la Primăria Generală în relația cu mafia imobiliară / E o cursă în patru pentru primărie
LIVE Nicușor Dan, interviu la România TV: Problema este fenomenul corupției din țară. Trebuie manageriat mai bine / Probabil că dacă aș vrea să dorm la Cotroceni, aș putea, dar oamenii m-au votat pentru o schimbare
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.