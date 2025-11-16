Preşedintele Societăţii Române de ATI cere ca dr. Iuliu Torje să fie declarat ”persona non-grata” / ”Un hater tânăr al medicilor din România” / Reacția medicului: ”Acuzații aberante, complet rupte de realitate”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Şerban Bubenek, solicită ca Dr. Iuliu Torje să fie declarat persona non-grata la orice manifestare organizat de Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” deoarece acesta îi defăimează şi îi jigneşte pe medicii români, în special cei de ATI, pe pagini de socializare. Bubenek susţine că Torje a fost student repetent al Facultăţii de Medicină din Oradea, s-a refugiat apoi la Sibiu pentru a termina facultatea, după care a plecat în Germania, unde ”pare” că a devenit medic specialist ATI. Preşedintele ATI a mai afirmat că Torje nu este membru al Colegiului Medicilor din România şi nu are drept de practică în ţara noastră. În urmă cu o săptămână, medicul Iuliu Torje, mdic primar (Oberarzt) Anestezie şi Terapie Intensivă, cu supraspecializare: în Terapie Intensivă la GNH Klinikum Kassel, şi-a anunţat retragerea din cadrul Congresului EST Bucureşti, precum şi din toate proiectele educative din România, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Medicul Şerban Bubenek: Dr. Iuliu Torje, persoană declarată ”non-grata” de către Societatea Română de Anestezie şi Terapie Intensivă (SRATI), ca urmare a unor afirmaţii defăimătoare complet neîntemeiate şi repetate la adresa medicilor români, ai SRATI, a conducerii şi a membrilor SRATI, răspândite online în ultimii ani.

Şerban Bubenek a transmis, printr-o scrisoare deschisă adresată rectorului Universităţii de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” (UMFCD) din Bucureşti, Viorel Jinga, şi preşedintelui Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, să analizeze situaţia provocată de evenimentul Congresul EST (Emergency Surgery & Trauma), coordonat de către Dr Alexandru-Constantin Carâp, Şef de lucrări UMFCD Bucureşti şi creditat cu 8 puncte EMC de către CMR.

Bubenek a precizat că a aflat că la acest eveniment figurează ca lector şi trainer Dr Iuliu Torje, persoană declarată ”non-grata” de către Societatea Română de Anestezie şi Terapie Intensivă (SRATI), ca urmare a unor afirmaţii defăimătoare complet neîntemeiate şi repetate la adresa medicilor români, ai SRATI, a conducerii şi a membrilor SRATI, răspândite online în ultimii ani.

”Dr Iuliu Torje este un hater tânăr (sub 40 ani) al medicilor din România, în special al medicilor din specialitatea ATI membrii SRATI pe care îi atacă, îi defăimează şi îi jigneşte în mod mişelesc şi repetat începând cu anul 2020 (Pandemia !) şi până astăzi, cu precădere pe contul său de facebook şi pe orice alt mijloc de social-media pe care îl poate accesa”, a declarat Şerban Bubunek.

El a adăugat că Dr Iuliu Torje se prezintă ca fiind un mare specialist ATI şi mai ales expert în ECMO deşi referinţele despre el in Web of Science-ISI Thomson sunt foarte modeste şi nu atestă nici pe departe aceste pretenţii.

”Respectivul medic a fost un student repetent al Facultăţii de Medicină din Oradea de unde s-a refugiat la Sibiu pentru a termina facultatea şi a-i putea defăima şi pe aceştia în consecinţă.

Apoi a plecat în Germania unde se pare ca a devenit medic specialist ATI la un spital din sud.

NU este membru al CMR. NU are drept de practică în România dar până şi pe site-ul manifestării EST-2025 este anunţat că reprezintă România!, fapt care reprezintă un fals grosolan şi un uz de fals!”, a mai afirmat preşedintele Societăţii Române de Anestezie Terapie Intensivă.

El a precizat că Dr Iuliu Torje a fost numit consilier onorific de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, iar acesta a decis, după două săptămâni, în urma unei analize mai aprofundate a situaţiei, să îl demită din această funcţie.

Bubenek a subliniat că mai mulţi medici ATI în cadrul Clinicii ATI 1 a Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr C.C. Iliescu”, înscrişi ca traineri în cadrul workshopului de Cale aeriană dificilă organizat la Congresul EST (Emergency Surgery & Trauma), şi-au anunţat retragerea de la acest eveniment la care participă Dr Iuliu Torje.

Preşedintele Societăţii Române de ATI solicită rectorului UMFCD şi preşedintelui Colegiului Medicilor din România să retragă cele cele credite EMC acordate de către CMR şi retragerea acreditării CMR acordată evenimentului cât şi ulterior a oricărui eveniment la care este anunţată participarea lui Iuliu Torje, care nu este membru CMR.

Bubenek mai doreşte ca Viorel Jinga şi Cătălina Poiană să refuze ”participarea şi prezenţa acum şi în viitor a haterului medicilor români numitul Iuliu Torje la orice manifestare organizată de către UMFCD şi în spaţiile deţinute sau gestionate de către UMFCD”, dar şi ”declararea haterului medicilor români numitul Iuliu Torje ca persona non-grata la orice manifestare organizată de către UMFCD, CMR, CMMB”.

Reacția medicului Iuliu Torje: ” Nu am fost niciodată student la Facultatea de Medicină din Oradea”

Medicul Iuliu Torje susține că acuzațiile aduse de Bubenek sunt ”aberante, complet rupte de realitate”.

”Nu doar că sunt absolut nefondate, dar depășesc orice limită a unui dialog profesional. Vorbim despre acuzații aberante, complet rupte de realitate, acuzații care au clar intenția de a-mi compromite reputația și de a-mi pune la îndoială pregătirea, integritatea și chiar calitatea de medic„, transmite Torje pe pagina sa de Facebook.

El nu înțelege cum Bubenek îl acuză că a fost repretent la Universitatea de Medicină din Oradea, atâta timp cât el nici nu a fost student acolo.

”Nu am fost NICIODATĂ student la Facultatea de Medicină din Oradea. Nici măcar nu am dat vreodată concurs de admitere acolo. Nu am repetat vreun an de facultate. Am absolvit medicina în fix 6 ani – nici mai mult, nici mai puțin”, explică medicul.

Reacția dr. Iuliu Torje:

Stimați colegi,

Stimați membri ai comunității medicale,

Această postare reprezintă prima parte a răspunsului meu public la scrisoarea transmisă de conducerea SRATI, o scrisoare în care sunt defăimat în mod repetat, prin afirmații care nu doar că sunt absolut nefondate, dar depășesc orice limită a unui dialog profesional. Vorbim despre acuzații aberante, complet rupte de realitate, acuzații care au clar intenția de a-mi compromite reputația și de a-mi pune la îndoială pregătirea, integritatea și chiar calitatea de medic.

Înainte de orice, permiteți-mi să mă prezint.

Mă numesc Torje Iuliu.

Sunt medic anesteziolog român, iar din anul 2016, imediat după încheierea celor 6 ani de facultate, profesez în Germania, unde am ajuns în urma unei burse Erasmus și unde am avut deja un loc de muncă asigurat.

Mi-am început activitatea medicală în decembrie 2016, după obținerea Approbation-ului ( Noiembrie 2016 ) adică dreptului deplin de practică în Germania.

Timp de doi ani și jumătate am fost medic rezident în chirurgie generală, traumatologie și terapie intensivă ( trunchi comun ) . În 2019, atras profund de medicina critică, am ales să mă dedic terapiei intensive cardiovasculare în spitalul în care activez până astăzi, un spital situat nu în sudul Germaniei, așa cum în mod fantasmagoric s-a afirmat în scrisoarea SRATI.

În 2020 am obținut prima supraspecializare, în Medicină de Urgență.

La 12 aprilie 2023 am devenit medic specialist anesteziolog, în urma examenului susținut la Colegiul Medicilor din landul Hessen, la Frankfurt.

La 1 iulie 2023, în urma evaluării profesionale, am fost promovat în poziția de Oberarzt — echivalentul medicului primar în România.

La 14 august 2024 am obținut supraspecializarea în Terapie Intensivă, tot prin examen.

Iar din mai 2025 sunt medic coordonator al centrului ECMO al spitalului, un centru supraregional, cu peste 170 de proceduri anual, inclusiv intervenții internaționale. De altfel, am preluat pacienți din mai multe țări, inclusiv din România , ultimul fiind un adolescent de 16 ani de la Târgu-Mureș.

PARTEA CU ORADEA – O MINCIUNĂ STRIDENTĂ, FĂRĂ NICIUN ARGUMENT

Ajung acum la una dintre cele mai grave și ridicole afirmații din scrisoare: aceea că aș fi fost „student repetent la Facultatea de Medicină din Oradea”.

Această afirmație nu doar că este falsă.

Este aberantă.

Este o invenție pură, fără cea mai mică legătură cu realitatea.

Nu am fost NICIODATĂ student la Facultatea de Medicină din Oradea.

Nici măcar nu am dat vreodată concurs de admitere acolo.

Nu am repetat vreun an de facultate.

Am absolvit medicina în fix 6 ani – nici mai mult, nici mai puțin.

Afirmația că aș fi fost „student repetent la Oradea” este, de fapt, o dovadă de dispreț față de adevăr și față de minimul profesionalism. Este greu de înțeles cum o societate profesională își poate permite să transmită oficial asemenea neadevăruri către instituții medicale de prestigiu.

Chiar și dacă prin absurd aș fi repetat un an — lucru fals — transformarea unui om prin muncă și perseverență nu ar trebui niciodată folosită ca armă de discreditare. În multe țări occidentale, poveștile de reziliență sunt respectate, nu aruncate în batjocură. Dar aici nici măcar nu e cazul: nu am repetat nimic, nu am studiat la Oradea și nu există nici cea mai mică urmă factuală care să susțină poveștile livrate în scrisoare.

Această minciună este simptomatică pentru modul în care a fost construită întreaga scrisoare. Este simptomatică pentru o mentalitate care preferă inventarea unor defecte în locul acceptării unor merite.

INSINUĂRILE PRIVIND TITLUL MEU DE MEDIC SPECIALIST

În scrisoare apare formularea: „se pare că a devenit medic specialist”.

Acest „se pare” este o tentativă ieftină de manipulare, un atac perfid menit să creeze dubii fără să afirme ceva concret. În sfera comunicării, este una dintre cele mai transparente tehnici de discreditare: să insinuezi, să arunci o umbră de îndoială, fără să formulezi acuzații directe care ar putea fi demontate juridic.

Realitatea: NU „se pare”.

Sunt medic specialist.

Examen susținut.

Documente oficiale.

Titlu recunoscut internațional.

Funcție de Oberarzt și coordonator ECMO.

Nu există loc de interpretări.

ACUZAȚIA DE „UZ DE FALS” LA CONGRES

Scrisoarea SRATI afirmă că aș fi fost prezentat la congres ca reprezentând România, sugerând o acțiune de fals sau manipulare. În realitate:

• nu am pretins niciodată că profesez în România;

• organizatorii congresului m-au prezentat doar prin specializare, fără a indica vreo țară;

• faptul că sunt român este un fapt obiectiv, nu un fals;

• profesia mea în Germania este arhicunoscută, publică și transparentă.

A spune că a existat „uz de fals” este o acuzație extrem de gravă, care nu are nici măcar 1% fundament real.

DESPRE „INSINUAREA ÎN PREAJMA MINISTRULUI” ȘI „DEMISIA” MEA

Nu m-am insinuat nicăieri.

Ministrul mi-a propus colaborarea tocmai pentru că am fost sincer critic, nu duplicitar. A fost prezent la cursul de ECMO pe care îl organizez la Oradea încă din 2022 și mi-a înmânat personal ordinul de numire.

Cât despre „demisie” — termen folosit impropriu — nu am primit nicio înștiințare oficială că aș fi fost revocat din funcția de consilier onorific.

Mult mai grav este altceva:

scrisoarea afirmă că aș fi fost revocat la presiunile SRATI.

Dacă acest lucru este real, atunci SRATI trebuie să explice cine a exercitat aceste presiuni, în ce calitate, și cu ce justificare.

Iar dacă nu este real, afirmația devine calomnie cu implicații publice majore.

CONCLUZIE

Scrisoarea SRATI reprezintă o manifestare de ură personală, de denigrare, de dorință de intimidare.

Este un atac împotriva unui medic care a demonstrat că în diaspora poți obține rezultate prin muncă, nu prin conexiuni.

Este un atac împotriva libertății de exprimare, garantată de Constituția României și de Carta Drepturilor Fundamentale.

Este un atac la adresa unui „hater tânăr”, cum am fost numit — ca și când tinerețea ar fi un criteriu de necompetență.

Totuși, acest „hater tânăr” a fost speaker la cel mai mare congres de circulație extracorporală — EURO-ELSO, atât la Cracovia, cât și la Milano în acest an.

Iar eu, spre deosebire de autorul scrisorii, nu am cunoștință ca domnia sa să fi susținut vreo prezentare acolo, dacă tot vorbim despre competențe reale în domeniu.

Aceasta este prima parte a răspunsului.

Vor urma clarificări suplimentare, cu analiza punctuală a fiecărei afirmații calomnioase.

Până atunci, rămân ferm în fața presiunilor și a manipulărilor.

Nu am nimic de ascuns, nimic de negociat și nimic de reclădit în viața profesională — pentru simplul motiv că tot ce am construit, am construit prin muncă și merit, iar asta nu poate fi șters printr-o scrisoare cu caracter defăimător.