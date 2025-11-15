Minerii de la Complexul Energetic Oltenia vor fi testați antidrog / În trecut unii lucrători au fost depistați pozitiv la substanțe interzise

După cazuri anterioare de consum de substanțe interzise în rândul lucrătorilor, Complexul Energetic Oltenia implementează un nou set de măsuri de control pentru siguranța în exploatare, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova.

Minerii din cadrul Complexului Energetic Oltenia vor fi testați antidrog, după ce în trecut unii lucrători au fost depistați pozitiv la substanțe interzise, fiind planificată achiziția a zece teste.

Complexul Energetic Oltenia a achiziționat și teste de alcoolemie, iar în situația în care există suspiciunea că minerii și energeticienii au un comportament ciudat, pe lângă testele de alcool vor fi folosite și cele antidrog.

Conducerea companiei susține că aceste testări trebuie efectuate având în vedere că salariații lucrează în producție, pe utilaje care, dacă nu sunt manevrate corespunzător, pot produce accidente grave de muncă.