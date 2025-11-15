Mii de oameni au ieșit în stradă în Belém pentru a cere măsuri în timpul summitului Cop30

Mii de oameni au ieșit în stradă în Belém pentru a cere măsuri urgente împotriva crizei climatice, scrie The Guardian

A fost prima manifestație importantă în afara negocierilor anuale privind clima de la Cop26, de acum patru ani, de la Glasgow, întrucât ultimele trei reuniuni au avut loc în locuri cu o toleranță redusă față de demonstrații – Egipt, Dubai și Azerbaidjan.

„Marea Marșă a Poporului” are loc la jumătatea negocierilor controversate și urmează două proteste conduse de populația indigenă la începutul săptămânii.

La începutul zilei, sub un glob gonflabil uriaș, un grup numeros de protestatari indigeni, mulți dintre ei cu fețele vopsite și coifuri din pene, scandau în timp ce așteptau începerea marșului.

Raquel Wapichana a călătorit nouă ore din Roraima pentru a participa. Ea purta un pancart pe care scria: „Să luptăm”. Ea a spus: „Sunt aici pentru poporul meu, pentru pământul meu, pentru râurile noastre și pentru strămoșii noștri. Suntem constant amenințați de minerit, de agroindustrie și de invadarea pământurilor. Trebuie să luptăm pentru supraviețuirea noastră”.

Cea mai gotică secțiune a marșului a fost „înmormântarea combustibililor fosili”. O duzină de „persoane îndoliate” îmbrăcate în negru s-au adunat sub două marionete uriașe reprezentând fantome și trei sicrie enorme pe care erau scrise cuvintele „cărbune”, „petrol” și „gaz”. O femeie, care s-a prezentat cu numele Krishna și a spus că este actriță din Belém, arăta ca un personaj dintr-o poveste de groază victoriană, cu voalul și umbrela din dantelă neagră. „Viețile noastre depind de eliminarea combustibililor fosili. Copiii noștri și viitorul nostru depind de lupta noastră. Prin arta mea, sunt aici pentru a lupta.”

Una dintre numeroasele zone anticapitaliste ale marșului era înconjurată de un banner mare pe care scria: „Colapsul mediului este capitalist: Lula, tranziția energetică cu petrolul din Amazon este o farsă.” În apropiere, un camion cu difuzoare răsuna imnul socialist spaniol Bella Ciao. Printre cei care mărșăluiau aici se afla Maria Melia, din Mișcarea Quilombola din Maranhão. Ea a spus că luptă pentru Amazon și împotriva unui proiect de transport pe apă „hydrovia” care traversa teritoriul comunității sale.

Susținerea pentru Palestina era vizibilă pretutindeni, inclusiv prin steaguri și scandări. Din difuzoare răsunau melodii braziliene clasice, în special piesa populară Anunçiação de Alçeu Valença.

Discuțiile mai au încă o săptămână până la final, iar rezultatul este încă incert. Gazdele braziliene au declarat că nu intenționează să emită o decizie finală – acordul care se încheie de obicei la sfârșitul discuțiilor –, ci să se concentreze pe punerea în aplicare. Deocamdată, nimeni nu știe cu siguranță cum va arăta aceasta.

Între timp, delegații sunt blocați în discuții privind „cele patru mari” probleme legate de finanțarea combaterii schimbărilor climatice, comerț, transparență și modul de abordare a inadecvării planurilor naționale privind clima prezentate recent de țări – într-o serie separată de „consultări ale președinției”, care au apărut în timp ce țările încercau să convină asupra unei agende duminica trecută, înainte de începerea celor două săptămâni de discuții.

Marșul de astăzi este de așteptat să dureze câteva ore.