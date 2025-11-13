Organizatorii protestului împotriva preşedintelui ICCJ, Lia Savonea, solicită revocarea acesteia şi „o resetare morală” a instituţiei, transmiţând că „Justiţia nu este un club închis, iar independenţa nu e un paravan pentru abuz”

Cele cinci ONG-uri care vor organiza, vineri, în faţa sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) un protest faţă de preşedintele instanţei supreme, Lia Savonea, solicită revocarea acesteia din funcţie, acuzând-o pe Savonea că a luat ”decizii repetate care au subminat încrederea publică în Justiţie şi au favorizat inculpaţi de rang înalt” şi a făcut presiuni asupra magistraţilor, încercând ”blocarea vocilor independente”.

Organizatorii protestului critică şi ”acordul pentru Justiţie şi stabilitate instituţională” propus miercuri de ICCJ, document care propune un ”cod de conduită publică privind comunicarea pe teme de justiţie”, societatea civilă considerând că această propunere este, ”în realitate, o încercare de a amuţi critica legitimă la adresa deciziilor controversate luate de un grup restrâns din fruntea sistemului”, transmite News.ro.

Protestul, programat pentru vineri, în faţa sediului ICCJ, şi intitulat ”Ce face Lia cu Justiţia din România?” este, potrivit organizatorilor, ”o reacţie paşnică, dar fermă la deriva gravă a sistemului judiciar, simbolizată de numirea şi acţiunile actualului preşedinte al ICCJ, Lia Savonea, şi la atitudinea de autoapărare instituţională a CSM şi a Înaltei Curţi, care confundă independenţa Justiţiei cu impunitatea celor aflaţi la vârf”.

Organizaţiile civice care au iniţiat acţiunea – Corupţia ucide, Iniţiativa România, Rezistenţa, Iniţiativa Timişoara şi Declic – aceleaşi care în perioada 2017-2019 au organizat acţiuni în sprijinul statului de drept, solicită acum revocarea Liei Savonea, pe care o caracterizează drept ”un personaj nefast care distruge credibilitatea Justiţiei în ochii societăţii româneşti”.

”Cerem revocarea Liei Savonea din funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru: decizii repetate care au subminat încrederea publică în Justiţie şi au favorizat inculpaţi de rang înalt; implicare activă în tr ansformarea CSM şi a ICCJ în instrumente de protecţie pentru sistem, nu de garanţie a independenţei actului de justiţie; presiuni exercitate asupra magistraţilor şi blocarea vocilor independente”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, joi, de cele cinci ONG-uri organizatoare ale acţiunii.

Acestea subliniază că organizează protestul în contextul în care, în ultimii ani, sistemul de Justiţie din România a fost marcat de ”decizii judiciare controversate, prin care persoane acuzate sau condamnate pentru corupţie au fost achitate ori eliberate prin prescripţie”, de blocaje instituţionale şi hărţuiri la adresa magistraţilor critici sau a reprezentanţilor societăţii civile, dar şi de ”o campanie agresivă de intimidare, culminând cu plângerea penală formulată de CSM împotriva unui membru al Guvernului pentru o simplă opinie politică ce a fost calificată drept instigare la ură”.

”Aceste acţiuni arată un sistem judiciar capturat din interior care reacţionează împotriva oricărei forme de critică şi care îşi protejează privilegiile printr-un discurs fals despre «independenţa Justiţiei». Protestul nostru nu este o ameninţare – aşa cum ar lăsa să se înţeleagă recentele poziţionări ale ICCJ – ci o voce puternică şi critică la adresa modului în care sistemul juridic este sufocat de la vârf. În cadrul protestului vom da citire unui «rechizitoriu» propriu la adresa Liei Savonea, precum şi unei liste de întrebări pe care o adresăm şefilor Justiţiei şi altor actori politici şi sociali importanţi”, mai spun organizatorii.

Aceştia critică şi ”Acordul pentru Justiţie şi stabilitate instituţională” propus, miercuri, de ICCJ, organizaţiile civice considerând că, sub aparenţa unui ”pact pentru statul de drept„, acesta ”urmăreşte reduce rea la tăcere a societăţii civile şi a oricăror alţi actori sociali şi instituţionali şi legitimarea privilegiilor magistraţilor”.

”Prin acest «acord», ICCJ cere «încetarea atacurilor politice» la adresa justiţiei şi un «cod de conduită» care să limiteze libertatea de exprimare a reprezentanţilor publici şi a presei – în realitate, o încercare de a amuţi critica legitimă la adresa deciziilor controversate luate de un grup restrâns din fruntea sistemului. Independenţa justiţiei este garantată prin Constituţie, dar nu înseamnă absenţa răspunderii. Atunci când deciziile se îndepărtează de spiritul legii, când unii magistraţi îşi apără privilegiile în loc să apere dreptatea, societatea are nu doar dreptul, ci şi datoria să reacţioneze. (…) Justiţia nu este un club închis, iar independenţa nu e un paravan pentru abuz”, mai transmite societatea civilă.

Mai multe persoane publice, influenceri, au anunţat că vor participa la acţiunea programată, vineri, în faţa ICCJ, printre acestea numărându-se şi fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall.