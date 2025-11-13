Alfred Simonis, președintele CJ Timiș: „Este foarte important, în România, să ai pe cine să suni atunci când eşti blocat”

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis, a declarat, joi, că în primul său an de mandat în această poziţie administrativă a reuşit să deblocheze investiţii şi proiecte care nu se mişcau de ani de zile, atât datorită schimbării ritmului de lucru, cât şi agendei sale telefonice, la care a apelat pentru deblocarea unor demersuri, în acest sens, transmite Agerpres.

„Ritmul de lucru la nivelul judeţului Timiş s-a schimbat şi au rămas colegii care au putut să ţină ritmul cu noi. Nu toţi au reuşit. Pe de altă parte, administraţia românească este extrem de complexă şi are foarte multe blocaje. Am avut avantajul să ştiu de deblocarea acestor blocaje, acest mecanism să îl învăţ din poziţiile anterioare ocupării funcţiei de preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, la Parlament şi pe unde am mai fost. Este foarte important, în România, să ai pe cine să suni atunci când eşti blocat. Am acest avantaj că orice telefon am nevoie, pun mâna pe telefon, sun şi deblochez o situaţie. În interesul judeţului Timiş. Nu toţi ştiu să facă aceasta, nu toţi pot şi nu toţi vor să fac aceasta”, a explicat Alfred Simonis, răspunzând unei întrebări a presei.

Şeful administraţiei judeţene a arătat că Timişul a avut în acest an cea mai mare dinamică de după 1990, fiind judeţul cu cele mai multe proiecte, iniţiative, idei plecate în doar 12 luni, în condiţiile în care în administraţia românească lucrurile funcţionează mai greu, cu proiecte blocate pe alocuri.

În domeniul sănătăţii, Alfred Simonis a enumerat Spitalul de Mari Arşi (care va fi finalizat anul viitor), Institutul Oncologic (cel mai mare spital care se construieşte în afara Bucureştiului), Clinica de Psihiatrie (pentru care CJ a cumpărat un fost castel de lângă Timişoara), Centrul recuperare de la Lovrin (execuţia, în prezent, la 15%) şi Centrul de adicţii pentru minori de la Ciacova (care ar trebui să fie gata prin 2027).

În perspectivă sunt în vizor investiţii pentru dotarea Spitalului de Copii „Louis Ţurcanu” din Timişoara, noul Spital Municipal din Lugoj, extinderea Spitalului Judeţean şi înfiinţarea unui consorţiu al spitalelor din Timişoara.

El a amintit şi investiţiile în infrastructura rutieră, noua descărcare de pe A1 de la Sânandrei, la sensurile giratorii de pe drumul spre Giroc până la „radiala Vest”, drumul expres care, împreună cu autostrăzile A1 şi A9, ar urma să reprezinte o a treia centură a Timişoarei, în regim de mare viteză.

În cultură, CJ a adus, între altele, expoziţia „Caravaggio” la Muzeul Naţional de Artă Timişoara şi va fi vernisată expoziţia unicat în România, „Pompeii” (pe 28 noiembrie), precum şi susţinerea unor festivaluri.

Pe partea de patrimoniu, Simonis a amintit Castelul Huniade (unde lucrările propriu-zise au început în această toamnă), proiectul pentru modernizarea Bastionului Theresia, Conacul Mocioni, Conacul Petala din Clopodia şi Mausoleul Bobda.