G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Președintele CJ Timiș, Alfred Simonis: Am disponibilizat peste 500 de persoane. Astăzi…

Alfred Simonis
sursa foto: Facebook / Alfred Simonis

Președintele CJ Timiș, Alfred Simonis: Am disponibilizat peste 500 de persoane. Astăzi intră în vigoare cea mai suplă şi mai eficientă organigramă din ţară

Articole1 Oct • 601 vizualizări 1 comentariu

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a anunţat, marți, că a intrat în vigoare noua organigramă a CJ Timiş, în urma disponibilizării a peste 500 de angajaţi, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Astăzi intră în vigoare noua organigramă a Consiliului Judeţean Timiş.  Primul pas a fost să eliminăm posturile neocupate, care erau însă bugetate an de an. A urmat etapa a doua şi am disponibilizat peste 500 de persoane.  Noua organigramă nu este rezultatul unei decizii pripite sau al unui val de concedieri fără o bază solidă”, a transmis Alfred Simonis.

Decizia de a disponibiliza peste 500 de persoane a fost luată în urma unei analize detaliate.

”Am realizat o analiză detaliată, instituţie cu instituţie, direcţie cu direcţie, birou cu birou, şi am lucrat săptămâni întregi pentru ca noua organigramă să fie corelată atât cu realitatea economică, cât şi cu nevoile de azi ale administraţiei judeţului Timiş. Rezultatul este cea mai suplă şi mai eficientă organigramă din ţară, ceea ce face ca instituţia noatra să aibă în prezent cel mai mic număr de angajaţi dintre toate consiliile judeţene din România şi ar putea fi chiar un exemplu de bune practici. Am avut criterii clare. Au plecat cei care nu mai îndeplineau condiţii, cei care ocupau funcţii formale, fără conţinut, cei care nu îşi indeplineau atribuţiile sau care, pe româneşte fie spus, tăiau frunze la câini”, a precizat Simonis.

Alfred Simonis a adăugat că decizia de a disponibiliza persoane nu a fost una uşor de luat, dar a fost una necesară.

”Nu a fost uşor, nu este uşor pentru niciunul dintre cei care au fost disponibilizaţi, dar a fost necesar pentru că fiecare ban economisit va fi direcţionat spre proiectele majore din sănătate, învăţământ, infrastructură, proiecte de care beneficiem noi toţi cei care locuim în acest judeţ”, a mai transmis Alfred Simonis.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Alfred Simonis, după întâlnirea preşedinţilor de CJ cu premierul Bolojan: Am transmis faptul că investiţiile nu pot fi oprite de pe o zi pe alta, toate, aşa cum s-a dorit iniţial

Articole30 Iul 2025
1 comentariu

Preşedintele CJ Timiş, Alfred Simonis: Stadionul Dan Păltinişanu se construieşte! Asta demonstrează că toate luptele pe care le-am dus în ultimele zile nu au fost în zadar. Mi-aş fi dorit să nu o fi dus-o singur

Articole26 Iul 2025
6 comentarii

Alfred Simonis, mesaj către politicienii care au jubilat la zvonul că stadionul Dan Păltinişanu ar fi fost scos de pe lista de investiţii: Stadionul se face! Şi nu oricum, ci cu 32.000 de locuri, cum a fost proiectat

Articole30 Iun 2025
4 comentarii

1 comentariu

  1. Si pana acum de ce erau oamenii astia angajati? Daca se poate lucra si fara ei…

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.