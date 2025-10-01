Președintele CJ Timiș, Alfred Simonis: Am disponibilizat peste 500 de persoane. Astăzi intră în vigoare cea mai suplă şi mai eficientă organigramă din ţară

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a anunţat, marți, că a intrat în vigoare noua organigramă a CJ Timiş, în urma disponibilizării a peste 500 de angajaţi, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Astăzi intră în vigoare noua organigramă a Consiliului Judeţean Timiş. Primul pas a fost să eliminăm posturile neocupate, care erau însă bugetate an de an. A urmat etapa a doua şi am disponibilizat peste 500 de persoane. Noua organigramă nu este rezultatul unei decizii pripite sau al unui val de concedieri fără o bază solidă”, a transmis Alfred Simonis.

Decizia de a disponibiliza peste 500 de persoane a fost luată în urma unei analize detaliate.

”Am realizat o analiză detaliată, instituţie cu instituţie, direcţie cu direcţie, birou cu birou, şi am lucrat săptămâni întregi pentru ca noua organigramă să fie corelată atât cu realitatea economică, cât şi cu nevoile de azi ale administraţiei judeţului Timiş. Rezultatul este cea mai suplă şi mai eficientă organigramă din ţară, ceea ce face ca instituţia noatra să aibă în prezent cel mai mic număr de angajaţi dintre toate consiliile judeţene din România şi ar putea fi chiar un exemplu de bune practici. Am avut criterii clare. Au plecat cei care nu mai îndeplineau condiţii, cei care ocupau funcţii formale, fără conţinut, cei care nu îşi indeplineau atribuţiile sau care, pe româneşte fie spus, tăiau frunze la câini”, a precizat Simonis.

Alfred Simonis a adăugat că decizia de a disponibiliza persoane nu a fost una uşor de luat, dar a fost una necesară.

”Nu a fost uşor, nu este uşor pentru niciunul dintre cei care au fost disponibilizaţi, dar a fost necesar pentru că fiecare ban economisit va fi direcţionat spre proiectele majore din sănătate, învăţământ, infrastructură, proiecte de care beneficiem noi toţi cei care locuim în acest judeţ”, a mai transmis Alfred Simonis.