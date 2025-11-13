Parlamentul European a dat o nouă lovitură politicii de mediu Green Deal și a eliminat reguli care constrângeau companiile

O coaliție ad-hoc formată în Parlamentul European de populari, conservatori și extrema dreaptă a votat joi o decize care înlătură normele privind raportarea corporativă în materie de sustenabilitate, potrivit Financial Times.

E un nou semnal că Parlamentul European renunță rapid la politicile de mediu cunoscute drept Green Deal și începe o cursă a dereglementării, așa cum au cerut atât mediul de afaceri, cât și raportul respectatului economist Mario Draghi.

Draghi a arătat în raportul său că birocrația fără precedent impusă de UE a dus la scăderea competitivității companiilor europene.

Eurodeputații au votat pentru limitarea regulilor și cerințelor de raportare privind aspectele sociale și de mediu doar la companiile mari, cu peste 5.000 de angajați și o cifră de afaceri anuală de peste 1,5 miliarde de euro.

Ca urmare a votului, firmele mai mici vor scăpa de această obligație de raportare.

Parlamentul European a eliminat și obligația de a pregăti planuri de tranziție ecologică, o altă cerință pe care mii de firme din UE o considerau inutilă și care provoca birocrație excesivă.

Pentru ca legea să intre în vigoare mai e necesară o ultimă rundă de negociere între Parlamentul European și statele membre reunite în Consiliul UE.