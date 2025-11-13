Videoclipurile cu soldați ucraineni plângând sunt false

Clipurile virale care pretind că arată tineri recruți ucraineni în lacrimi în timp ce se îndreaptă spre front sunt generate de inteligența artificială, scrie DW.

„Am fost mobilizat, mă îndrept spre Ceasov Iar”, spune ceea ce pare a fi un tânăr soldat ucrainean, în lacrimi, din spatele unui vehicul militar. „Ajutați-mă, nu vreau să mor. Am doar 23 de ani. Vă rog, ajutați-mă.”

O căutare inversă a imaginii folosind capturi de ecran relevă că videoclipul a fost postat de sute de ori pe rețelele de socializare, acumulând milioane de vizualizări și promovând mesajul că Ucraina recrutează tineri împotriva voinței lor pentru a înlocui pierderile de pe câmpul de luptă în contextul invaziei rusești în curs.

DW a găsit videoclipul distribuit pe diverse platforme de social media în zeci de limbi diferite, inclusiv engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă și rusă. Cea mai virală versiune a videoclipului a apărut pe un cont X maghiar, unde a fost vizionat de cel puțin 1,8 milioane de ori.

This clip is going around with subtitles in different languages. The guy claims he just turned 23 and doesn’t want to die at the front. I found a higher-quality version on TikTok. Couple of notes: ➜ Ukraine doesn’t draft 22–23-year-olds. At that age you only end up in the… https://t.co/ZLkBfpshO8 pic.twitter.com/heOe0Y5jwb — Pete (@splendid_pete) November 3, 2025

Afirmație: „Bărbații ucraineni de numai 23 de ani sunt recrutați și trimiși pe front”

DW Fact check: Fals

Cu toate acestea, videoclipul nu numai că este incorect din punct de vedere factual (vârsta minimă de recrutare în Ucraina a fost redusă de la 27 la 25 de ani în aprilie 2024, dar niciodată la 23 de ani), ci este și fals, mai precis: a fost generat de inteligența artificială. Acest lucru reiese clar din inexactitățile vizuale din videoclip, cum ar fi casca care nu se potrivește bine, care nu corespunde echipamentului militar standard ucrainean.

Nu numai atât, o căutare de recunoaștere facială de bază relevă că fața este de fapt cea a lui Vladimir Yuryevich Ivanov, un tânăr streamer rus din Sankt Petersburg care folosește pseudonimul online Kussia88.

Cine este Kussia88?

În sine, „kussia” înseamnă „terci” în rusă. Dar utilizarea „88” (codul neo-nazist pentru „Heil Hitler”) și transcrierea latină folosind un „SS” dublu nu sunt o coincidență.

Nici utilizarea literelor „IA”. În cercurile neo-naziste internaționale, „IA” ar fi înțeles ca „14” — un cod care se referă la „14 cuvinte” propagate de neo-nazistul american David Lane: „Trebuie să asigurăm existența poporului nostru și un viitor pentru copiii albi”.

Sloganurile au servit ca un strigăt de luptă pentru naționaliștii albi militanți la nivel internațional.

Într-adevăr, numerele 1488 și 8814 apar în URL-ul și descrierea profilului conturilor lui Ivanov pe TikTok și Boosty (o platformă rusă care permite creatorilor de conținut să obțină venituri regulate prin abonamente și donații din partea comunității lor).

Conform mai multor discuții pe Reddit, contul Twitch al lui Ivanov, care are peste 1,3 milioane de urmăritori, a fost supus cel puțin unei interdicții temporare în ultimele luni.

Videoclipul AI care folosește chipul lui Ivanov pare să fi apărut pentru prima dată pe canalul TikTok @fantomoko, acum șters, împreună cu zeci de alte clipuri AI similare, toate prezentând presupuși soldați ucraineni plângând în vehicule militare.

Majoritatea par să fi fost vizionate doar de câteva mii de ori, dar două au avut peste 800.000 de vizionări, unul a avut peste 1,5 milioane de vizionări, iar cel mai popular a avut peste 2,1 milioane. Unele dintre videoclipuri aveau chiar și filigranul „Sora”, generatorul de imagini al OpenAI.

O altă figură care apare regulat în clipurile postate de contul @fantomoko era cea a lui Aleksei Gubanov, un critic al președintelui rus Vladimir Putin. Gubanov, care locuiește acum în New York, a declarat pentru DW că nu are „absolut nicio legătură” cu clipurile. „Toate au fost create de cineva care a folosit AI, fără consimțământul sau implicarea mea.”

El a adăugat că și-a avertizat publicul „că cineva încearcă în mod deliberat să stârnească indignarea publică prin crearea acestui tip de conținut. Aceste videoclipuri se înscriu direct în narațiunile propagandei rusești și obțin milioane de vizualizări. Pentru a fi absolut clar – nu am creat, aprobat sau participat la niciunul dintre aceste videoclipuri și condamn cu tărie utilizarea mijloacelor media false generate de IA în scopuri de manipulare sau propagandă”.

DW l-a contactat și pe Ivanov, dar nu a primit niciun răspuns până la momentul publicării. Potrivit bazei de date ucrainene „Stars about war”, care documentează pozițiile vedetelor cu privire la invazia Rusiei în Ucraina, Ivanov nu comentează de obicei războiul și a fost mustrat odată de autoritățile ruse pentru că a batjocorit copiii soldaților mobilizați. După aceea, el s-ar fi scuzat într-un videoclip filmat pe fundalul unui steag rus și ar fi declarat că Crimeea este rusă.

Pe canalul său de Telegram, el a răspuns sarcastic la sugestiile că ar fi implicat în videoclipurile AI și că ar fi un „nazist pro-Putin”, spunând: „Utilizatorii Twitter au învățat în sfârșit ce înseamnă «livrare»” – argou rusesc de pe Twitch care înseamnă, de fapt: „Au urcat în sfârșit în trenul hype-ului”.

În orice caz, indiferent dacă Ivanov a fost implicat activ în crearea lor sau nu, și indiferent de opiniile sale, videoclipurile care au devenit virale rămân în întregime false.