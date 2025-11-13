G4Media.ro
Ciprian Ciucu (PNL), despre Cătălin Drulă (USR): Mă deranjează că a dat…

Ciprian Ciucu (sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici), Cătălin Drulă (sursa foto: Ilona Andrei / G4Media)

Ciprian Ciucu (PNL), despre Cătălin Drulă (USR): Mă deranjează că a dat drumul la o campanie negativă, el ştiind adevărul, eu am oprit campania negativă împotriva lui

Candidatul PNL la Primăria capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, întrebat dacă a rupt prietenia de Cătălin Drulă, că acest lucru se va vedea după campanie, el arătând că îl deranjează că a dat drumul la o campanie negativă, ştiind adevărul, în timp ce el a oprit campania negativă împotriva candidatului USR. Despre o retragere a lui Drulă în favoarea sa, Ciucu a răspuns că nu i-a cerut, pentru că îi este jenă şi nu ştie cum să îi spună, transmite News.ro.

”Oamenii se vor uita la cine are mai multe şanse dintre noi, cel care inspiră cel mai mult şi îşi vor da vot în mod util, aşa cum s-a dat şi pentru domnul Nicuşor Dan”. În această situaţie, în care suntem mai mulţi pe zona aceasta de dreapta, o să o numim dreapta civică, nu dreapta, că mai e o dreaptă pe zona aceasta, evident că m-ar onora să fie un vot direct şi nu un vot util. Dar trebuie să fiu realist, suntem mai mulţi competitori pe partea aceasta, şi atunci cred că un vot util ar ajuta să câştig”, a spus Ciprian Ciucu, la Europa FM.

Întrebat dacă a încercat să negocieze cu Cătălin Drula sau cu Ana Ciceală să se retragă din cursă, Ciucu a răspuns: Nu. Mi se pare prematur. Mi-e şi jenă să le spun, nu ştiu cum să le spun. Nu-mi place să mă duc la cineva şi să-i zic hai, retrage-te în favoarea mea”, a răspuns Ciucu.

El a precizat că nu se aşteaptă ca aceştia să se retragă în favoarea sa. Întrebat dacă a rupt prietenia cu Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu a arătat că ”asta se va vedea după campanie”.

”Mă deranjează ce spune. Mă deranjează, că ştie că nu-i adevărat. Ştie care-i adevărul. Mă deranjează că a dat drumul la o campanie negativă, el ştiind adevărul, eu am oprit campania negativă împotriva lui. Nu o face asumat, adică nu spune el, asumat, dar se spun fel şi fel de lucruri care nu sunt adevărate. Mă deranjează, dar, în fine, sper ca împreună să trecem peste această campanie şi să ne putem privi unul pe celălalt în ochi”, a mai afirmat Ciucu.

  1. 1. Ciucu, ca sef PNL Bucuresti, a preferat sa se alieze in anii trecuti cu PSD (nu cu USR) in Consiliul General si a sabotat multe dintre proiectele lui N. Dan, cand era primar general.
    2. Ciucu a candidat anul trecut la primaria S6 sustinut de alianta PSD-PNL.
    3. De ce s-ar retrage Drula, Ciceala sau Vlad Gheorghe in favoarea lui Ciucu, prietenul PSD-ului? Eu nu mai am incredere in el, daca ar castiga s-ar arunca iar in bratele PSD.

