Bucuresti, Noaptea Muzeelor, Primaria Municipiului Bucuresti
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

SONDAJ AVANGARDE Daniel Băluță (PSD) conduce cursa pentru Primăria București, urmat de Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR) / Cum arată clasamentul în procente / Pe ce locuri sunt ceilalți candidați 

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), este favorit în cursa pentru Primăria Capitalei, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde la începutul lunii noiembrie 2025. Băluță conduce atât la intenția de vot, cât și în percepția publicului privind câștigătorul probabil al alegerilor din 7 decembrie. El este urmat la cîteva procente distanță de candidatul PNL, Ciprian Ciucu iar pe locul trei se plasează candidatul USR, Cătălin Drulă.

sondaj avangade bucuresti daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
Sursa Foto: Sondaj Avangarde

 

La întrebarea „Cu ce candidat ați vota dacă duminica viitoare ar fi alegeri?”, clasamentul arată astfel:

Daniel Băluță (PSD) – 24%

Ciprian Ciucu (PNL) – 21%

Cătălin Drulă (USR) – 20%

Anca Alexandrescu (independent, susținută de AUR) – 17%

Vlad Gheorghe (independent) – 5%

Ana Ciceală (SENS) – 4%

Virgil Alexandru Zidaru (independent) – 4%

Liviu Negoiță (PUSL) – 3%

Alt candidat – 2%

Notabil: 88% dintre respondenți au indicat deja un candidat, ceea ce sugerează o piață electorală relativ cristalizată cu o lună înainte de alegeri.

Cine cred bucureștenii că va câștiga

Sondaj Avangarde

Întrebați „indiferent cu cine votați, cine va fi viitorul primar?”, ierarhia rămâne similară, dar cu un avans mai mare pentru Băluță:

Daniel Băluță – 30%

Ciprian Ciucu – 19%

Cătălin Drulă – 15%

Anca Alexandrescu – 12%

Ana Ciceală – 3%

Vlad Gheorghe – 3%

Virgil Alexandru Zidaru – 2%

Altul – 5%

NS/NR – 11%

Interesul pentru alegeri

La întrebarea dacă știu că pe 7 decembrie au loc alegeri:

82% au răspuns DA

16% NU știau

2% NS/NR

Date tehnice (metodologia sondajului)

Univers: populația adultă (18+), neinstituționalizată, Municipiul București

Volum eșantion: 1.080 respondenți

Metodă de culegere: interviu față-în-față (door to door)

Perioada de colectare a datelor: 2 – 7 noiembrie 2025

Marja de eroare: ± 3,2%

Nivel de încredere: 95%

Reprezentativitate: eșantion reprezentativ pentru populația adultă din București

Finanțare: cercetare autofinanțată

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

