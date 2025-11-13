BREAKING Ce zice Curtea de Justiție a UE despre compensarea muncii suplimentare a magistraților: nu e obligatoriu să primească bani mai mulți / Înalta Curte ceruse „cote compensatorii” din banii alocați posturilor neocupate

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat azi, 13 noiembrie, o decizie care pare să frângă visul șefei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, de a primi mai mulți bani pentru munca suplimentară a judecătorilor.

CJUE a decis, în esență, că „Un judecător care îndeplineşte sarcini aferente unui post vacant în cadrul instanţei în care îşi desfăşoară activitatea, în plus faţă de cele aferente postului în care a fost numit, nu are dreptul la o compensație în mod necesar financiară”.

CJUE mai adaugă: „Principiul independenței judecătorilor nu se opune unei reglementări naționale care, prin faptul că prevede doar acordarea de timp liber în compensare” pentru munca suplimentară depusă de un judecător, „exclude orice compensație financiară pentru munca efectuată”.

Curtea de Justiție a UE a fost sesizată de un judecător din Galați, care reclama că a prestat ore suplimentare și cerea să fie plătit în plus din banii necheltuiți alocați posturilor vacante.

Amintim că și președinta Înaltei Curți de Casație, Lia Savonea, a propus miercuri un așa-numit „Acord pentru Justiție și stabilitate instituțională”, în care, la ultimul punct al revendicărilor, propunea ca din economiile făcute la buget prin neocuparea unor posturi din sistemul judiciar, să fie compensați suplimentar judecătorii care au un volum de activitate mare.

Acordul a fost prezentat miercuri seara la ședința de la Cotroceni, în care s-au întâlnit liderii Coaliției cu reprezentanții sistemului judiciar, dar potrivit unor surse, acesta „nu a stârnit un mare entuziasm” și a fost în bună măsură ignorat.

În același acord, la primul punct, figura obligația celor care urmau să-l semneze să respecte deciziie judecătorești, ale Curții Constituționale și recomandările Comisiei Europene, dar lipsea o obligație care, de altminteri, este prevăzută și în Constituție: respectarea deciziilor Curții de Justiție a UE.

