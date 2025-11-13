G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

BREAKING Ce zice Curtea de Justiție a UE despre compensarea muncii suplimentare…

Lia Savonea, CSM
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

BREAKING Ce zice Curtea de Justiție a UE despre compensarea muncii suplimentare a magistraților: nu e obligatoriu să primească bani mai mulți / Înalta Curte ceruse „cote compensatorii” din banii alocați posturilor neocupate

Articole13 Noi • 1.004 vizualizări 1 comentariu

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat azi, 13 noiembrie, o decizie care pare să frângă visul șefei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, de a primi mai mulți bani pentru munca suplimentară a judecătorilor.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

CJUE a decis, în esență, că „Un judecător care îndeplineşte sarcini aferente unui post vacant în cadrul instanţei în care îşi desfăşoară activitatea, în plus faţă de cele aferente postului în care a fost numit, nu are dreptul la o compensație în mod necesar financiară”.

CJUE mai adaugă: „Principiul independenței judecătorilor nu se opune unei reglementări naționale care, prin faptul că prevede doar acordarea de timp liber în compensare” pentru munca suplimentară depusă de un judecător, „exclude orice compensație financiară pentru munca efectuată”.

Curtea de Justiție a UE a fost sesizată de un judecător din Galați, care reclama că a prestat ore suplimentare și cerea să fie plătit în plus din banii necheltuiți alocați posturilor vacante.

Amintim că și președinta Înaltei Curți de Casație, Lia Savonea, a propus miercuri un așa-numit „Acord pentru Justiție și stabilitate instituțională”, în care, la ultimul punct al revendicărilor, propunea ca din economiile făcute la buget prin neocuparea unor posturi din sistemul judiciar, să fie compensați suplimentar judecătorii care au un volum de activitate mare.

Acordul a fost prezentat miercuri seara la ședința de la Cotroceni, în care s-au întâlnit liderii Coaliției cu reprezentanții sistemului judiciar, dar potrivit unor surse, acesta „nu a stârnit un mare entuziasm” și a fost în bună măsură ignorat.

În același acord, la primul punct, figura obligația celor care urmau să-l semneze să respecte deciziie judecătorești, ale Curții Constituționale și recomandările Comisiei Europene, dar lipsea o obligație care, de altminteri, este prevăzută și în Constituție: respectarea deciziilor Curții de Justiție a UE.

Știre în curs de actualizare.

Citește și 

Înalta Curte propune un „acord pentru Justiție și stabilitate instituțională” / Lia Savonea mai vrea și niște bani în plus / Instanța supremă cere acordarea unei „cote compensatorii” din banii necheltuiți în sistemul judiciar, care să ajungă la judecători și procurori

Nesimțirea magistraților de top. Răspunsul lor la reforma pensiilor speciale: vrem și mai mulți bani

Magistrații au cerut ca pensia să fie 65% din venitul brut, adică 98% din venitul net. Csoma Botond: Propunerile magistraților sunt inechitabile

 

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nesimțirea magistraților de top. Răspunsul lor la reforma pensiilor speciale: vrem și mai mulți bani

Articole12 Noi • 89.090 vizualizări
23 comentarii

Comunitatea Declic anunță că CSM a cerut strămutarea procesului de contestare a numirii Liei Savonea la Înalta Curte, pe motiv că expunerea publică a organizației ar putea influența imparțialitatea instanței din Cluj

Articole11 Noi • 3.190 vizualizări
5 comentarii

Președinții Curților de Apel sar în apărarea Liei Savonea, după șirul de eliberări ale unor corupți / UPDATE: Și președinții de Tribunale au dat un comunicat similar, precum și câteva asociații de magistrați / Spre seară, și Judecătoriile au dat un comunicat de sprijin

Articole10 Noi • 35.335 vizualizări
17 comentarii

1 comentariu

  1. pff.. se cam joaca cu focul, poate se trezesc cu vreo plangere penala

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.