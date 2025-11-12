G4Media.ro
Nicușor Dan: Reforma pensiilor magistraților va fi urmată de reforma pensiilor în apărare, ordine publică și servicii

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni a anunțat că ”la un moment dat” va începe o discuție despre reforma pensiilor militare.

”Există o îngrijorare în rândul cadrelor militare și a oamenilor din MAI și servicii că ce s-a întâmplat cu pensiile magistraților se va întâmpla și în aceste zone. Da, este o discuție care va începe la un moment dat, însă, ceea ce vreau să transmit este că așa cum pentru magistrați este expres că cei care îndeplinesc condițiile de pensionare în momentul noii legi vor beneficia de aceste condiții mai departe, există acord politic pe toate palierele pentru ca acest lucru să se întâmple și la MAI, servicii”, a spus Nicușor Dan.

El le-a transmis militarilor că nu au motive să se pensioneze anticipat.

”Nu este un motiv ca oamenii să se pensioneze pentru că din păcate din cauza incertitudinii, vorbesc doar de zona de magistrați, pe ce urma să fie multă lume s-a pensionat de frică că mai târziu nu vor avea aceleași condiții”.

