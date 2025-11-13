G4Media.ro
Xavi vorbește despre greșeala care l-a costat postul de antrenor al Barcelonei

Xavi Hernandez / Sursa foto: 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia

Fost fotbalist legendar al Barcelonei, Xavi Hernandez a ajuns antrenorul echipei la care a cunoscut consacrarea, dar aventura s-a terminat brusc la finalul sezonului 2024. Ibericul a recunoscut greșeala care l-a costat postul de tehnician al grupării blau-grana: „Am coborât standardele, iar jucătorii nu mai aveau aceeași atitudine.”

Xavi spune că a coborât standardele, iar jucătorii n-au mai avut aceeași atitudine

Fost mijlocaș de geniu al Barcelonei, Xavi a revenit la echipa iubită în postura de antrenor (l-a înlocuit pe Ronaldo Koeman). S-a aflat pe banca tehnică a catalanilor între 5 noiembrie 2021 și 24 mai 2024.

A fost dat afară de la echipă la scurt timp după ce semnase o prelungire a contractului. La un an și jumătate distanță, Xavi explică care a fost greșeala care l-a costat postul de antrenor al Barcelonei.

„Greșeala mea a fost că am menținut aceste standarde înalte doar timp de un an, de când am ajuns până când am câștigat Liga, Supercupa…

Mai târziu, am putut fi autocritic și mi-am spus: «La naiba, ce mi s-a întâmplat?»

Mi-am început cariera de antrenor la Barça cu cerințe ridicate pentru jucători și club, deoarece clubul venea dintr-o perioadă în care nu existau prea multe cerințe.

Am coborât standardele ridicate și jucătorii nu mai aveau aceeași atitudine, același respect, același efort.

Standardele au scăzut din ce în ce mai mult, până la punctul în care, în ultimul meu sezon, nu am câștigat nimic”, transmite Xavi, citat de Marca.

„Sunt foarte mândru de ceea ce face Lamine Yamal și de faptul că i-am dat șansa să debuteze. L-am văzut foarte pregătit, în ciuda faptului că avea la acel moment doar 15 ani.

Am învățat multe din această experiență. A trebuit să fiu autocritic”, a completat Xavi.

În vârstă de 45 de ani, Xavi Hernandez a spus clar că-și dorește să revină în antrenorat după experiența avută la FC Barcelona.

În scurta carieră de antrenor, Xavi a pregătit doar două echipe: Al Saad (2019-2021) și FC Barcelona (2021-2024).

Alături de catalani, Xavi a cucerit două trofee: titlul în LaLiga (sezonul 2022-2023) și Supercupa Spaniei (2023).

