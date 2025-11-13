G4Media.ro
ANAF va demara controale la 500 de mari contribuabili, în perioada imediat următoare

Antifrauda ANAF sursa ANAF
Foto: Antifrauda ANAF / sursa ANAF

ANAF va demara controale la 500 de mari contribuabili, în perioada imediat următoare

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara, în perioada imediat următoare, mai multe controale fiscale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică, a anunţat, joi, instituţia, transmite Agerpres.

Controalele vor fi efectuate de structurile teritoriale de inspecţie fiscală, prin delegare de competenţă de la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

Potrivit sursei citate, se are în vedere verificarea modului de respectare a prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, evaluarea corectitudinii obligaţiilor declarate şi achitate la bugetul general conso lidat, precum şi identificarea şi tratarea riscurilor de neconformare fiscală.

„Selecţia contribuabililor incluşi în programul de control are la bază analize de risc fiscal detaliate, realizate de structurile de specialitate ale ANAF, pe baza informaţiilor existente în bazele de date interne şi a aplicaţiilor informatice integrate ale instituţiei”, se arată în comunicatul ANAF.

Instituţia subliniază că intensificarea controalelor este parte a strategiei integrate de creştere a conformării fiscale, prin care contribuabilii sunt îndrumaţi în aplicarea corectă a legislaţiei fiscale.

