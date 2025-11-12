Kelemen Hunor, despre pensiile magistraţilor: Compromisul înseamnă că fiecare cedează ceva / Hârtia rezistă la orice propunere

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că, în cadrul discuţiilor de la Cotroceni privind pensiile magistraţilor, „compromisul înseamnă că fiecare cedează ceva”, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Vom vedea la Cotroceni. Compromisul înseamnă că fiecare cedează ceva. Deci, dacă cineva crede că permanent în anii care urmează poate să pună presiune pe clasa politică, eu cred că se înşeală. Da, au fost momente când clasa politică permanent a cedat, nu este cazul, fiindcă dacă mergeţi şi staţi de vorbă cu oamenii, veţi vedea care este atmosfera în societate”, a declarat Kelemen Hunor miercuri, la Parlament.

Întrebat dacă este de părere că în momentul de faţă clasa politică este „la mâna puterii judecătoreşti” şi dacă simte vreo presiune în acest sens, el a răspuns: „Eu, personal, simt că am fost ciuruit acum o săptămână. Au tras în pianist, dar mă rog, nu contează. Nu simt o altă presiune, dar citesc şi eu fel de fel de analize în presă şi abordările sunt foarte clare, dar nu asta este important. Guvernul are obligaţia, dincolo de a respecta separarea puterilor în stat, de a guverna just şi de a echilibra lucrurile care erau şi sunt distorsionate. Este obligaţia Parlamentului şi Guvernului prin legislaţie – dialog cu CSM, cu Înalta Curte şi aşa mai departe. Dar nu se poate accepta ce nu e acceptabil. Şi nu e acceptabil nici să ai pensia mai mare decât salariul net. (…) Cam asta este în România media generală, 45-50-52% maxim (din salariu – n.r.). Acum, să ai 70% eu cred că este o abordare şi o chestie corectă. În Europa, în Franţa, sunt pentru câteva categorii 72%. În rest, tot e sub 70%. Perioada de tranziţie poate să fie şi 50 de ani. Orice se poate propune, hârtia rezistă la orice propunere. Dar eu n-am citit aceste propuneri”.

Cu privire la ceea ce se va întâmpla în coaliţie în cazul în care nu se va ajunge la un consens, Kelemen Hunor a precizat că nu impune nimic şi a adăugat că este necesar un proiect de lege.

„Nu decid eu singur. Nu impunem nimic. (…) Ne vom întâlni în coaliţie şi vom lua o decizie. Trebuie (proiect de lege – n.r.), aici nu avem altă cale. Nu avem altă cale, fiindcă există nedreptate, plus că există o aşteptare. Deci, asta trebuie să înţeleagă toată lumea. Dacă ieşiţi şi vorbiţi cu oameni, veţi vedea care e acum atmosfera în societate”, a transmis preşedintele UDMR.