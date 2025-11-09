G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Consilierul prezidenţial Radu Burnete: Digitalizarea ANAF ar putea fi finalizată în octombrie…

e-factura, fiscalitate, anaf, factura electronica
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Consilierul prezidenţial Radu Burnete: Digitalizarea ANAF ar putea fi finalizată în octombrie anul viitor. „Algoritmii şi inteligenţa artificială” vor detecta zonele cu colectare scăzută

Articole9 Noi • 230 vizualizări 4 comentarii

Consilierul prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete afirmă că se aşteaptă ca peste un an procesul de digitalizare a ANAF să fie finalizat, bazele de date colectate de Administraţia Fiscală să fie interconectate, iar algoritmi sau inteligenţă artificială să fie utilizaţi pentru a descoperi zonele unde nu se realizează colectare la bugetul de stat, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Radu Burnete afirmă că în prezent există „un important proces de digitalizare al ANAF care e oprit cumva la jumătate sau e dus doar până la jumătate”. El a explicat, într-o emisiune la Digi 24, că în prezent Administraţia fiscală din România are acces la toate datele digitale de care are nevoie, fie că e vorba despre e-Factura, TVA, e-Transport sau diverse formulare.

„Acum trebuie făcute două lucruri: unificate aceste baze de date, şi vorbim despre asta de foarte multă vreme şi doi: este nevoie ca algoritmi sau inteligenţă artificială fie utilizaţi pentru a analiza aceste date. Pentru că ştiţi şi dumneavoastră, odată ce foloseşti inteligenţă artificială sau calcule, algoritmii ca să te uiţi la aceste date, vezi anomalii. Te uiţi la 100 de restaurante cu 20 de angajaţi, cu aceeaşi cifră de afaceri, dacă cinci dintre ele plătesc de trei ori mai puţin TVA, nu ştiu, nu presupui că respectivul… te duci până acolo”, a explicat Radu Burnete.

Întrebat când crede că procesul de digitalizare va fi încheiat în cadrul ANAF, Burnete a răspuns: „Octombrie anul viitor”.

„Eu cred că va mai dura un an de zile până o să avem acest sistem, este în curs de dezvoltare. Nu vreau să minimalizăm ce de făcut acolo, problema e că am tot amânat acest proces şi nu l-am făcut şi el nu poate fi făcut peste noapte. Noi am avut li avem bani în PNRR pentru asta, de aia vă spun că toamna anului viitor, atunci mă aştept să văd rezultate, pentru că există câteva sute de milioane în PNRR pentru digitalizarea Administraţiei Fiscale, aceste proiecte vor fi duse până la capăt, sunt în curs de implementare, multe dintre ele”, a argumentat consilierul şefului statului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Burnete: Vânzarea activelor Lukoil din România va fi analizată de stat, care își poate exercita dreptul de veto

Articole9 Noi • 380 vizualizări
0 comentarii

Consilierul prezidenţial Radu Burnete: România a intrat în 2025 cu un deficit real „mai mare decât cel din acte”. Estimările arată un deficit posibil „spre 6%” în 2026

Articole9 Noi • 250 vizualizări
1 comentariu

Fraudă fiscală de peste 55 milioane lei, din TVA rambursată ilegal şi operaţiuni fictive, descoperită de ANAF

Articole5 Noi • 794 vizualizări
0 comentarii

4 comentarii

  1. deci le trebuie inteligenta artificiala sa detecteze zonele cu colectare scazuta… ma simt luat la palme

    • Președintele Dan NU a numit consilier pe probleme economice un economist, ci un absolvent de Științe Politice, fost ziarist.

      ANAF ar fi trebuit să fie reformat deja.

  2. Sigur o sa fie folosita inteligenta artificiala ca sa combata marea evaziune!!!! Nicidecum ca sa o amendeze pe tanti Florica care vinde zarzavaturi fara bon la un colt de piata sau pe bunica de la tara care produce gem fara sa plateasca TVA. De alde Negoita care au de platit sute de milioane de euro taxe scapa, dar astia care traiesc de pe o zi pe alta sunt secati pana la ultimul ban.

  3. Deci ei continuă să facă evaziune și dacă vine controlul la vreun grangure mare, pentru asta exista duamna Savonea!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.