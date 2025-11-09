Milioane de ucraineni se confruntă cu întunericul și frigul după unul dintre cele mai mari atacuri ale Rusiei asupra infrastructurii energetice

Milioane de ucraineni îndură frigul și întunericul după un val de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, care a provocat pene de curent masive în toată țara, relatează CNN.

Autoritățile de la Kiev avertizează că amploarea distrugerilor este atât de mare încât refacerea sistemului energetic va dura. Alimentarea cu electricitate este raționalizată la nivel național – locuitorii capitalei vor rămâne fără curent timp de 10–12 ore duminică, potrivit programelor publicate de companiile de energie.

Ministra energiei, Svitlana Grynchuk, a declarat că atacul de sâmbătă a fost „unul dintre cele mai mari atacuri balistice directe asupra instalațiilor energetice” de la începutul războiului.

Ea a explicat că au fost impuse întreruperi de urgență în aproape toate regiunile pentru a stabiliza rețeaua. „Apoi am trecut la întreruperi programate pe ore, pentru ca oamenii să-și poată organiza mai ușor activitățile în jurul lor”, a spus Grynchuk.

Atacul a avut loc exact în momentul în care temperaturile din Ucraina au început să scadă aproape de zero. Rusia a vizat frecvent infrastructura energetică a Ucrainei de la începutul invaziei sale, în 2022, intensificând atacurile de obicei în această perioadă a anului.

Aceste întreruperi repetate i-au forțat pe ucraineni să se adapteze: generatoarele diesel au devenit o imagine obișnuită în toată țara, iar oamenii și-au obișnuit viața cu programările tăierilor de curent.

Multe familii își organizează acum gătitul sau temele copiilor în funcție de programul de electricitate, iar persoanele în vârstă evită să iasă din casă de teamă să nu rămână blocate în lift.

Atacuri în toiul nopții

Nouă regiuni ucrainene au fost lovite peste noapte, vineri spre sâmbătă, potrivit președintelui Volodimir Zelenski.

Cel puțin 15 civili au fost uciși în weekend de loviturile rusești, conform autorităților locale. Trei persoane au murit și 12 au fost rănite când o dronă rusă a lovit un bloc de nouă etaje în orașul Dnipro, în centrul Ucrainei. Un clip video surprinde momentul impactului în întuneric.

„Aici nu e nimic, doar clădiri obișnuite”, a spus o femeie pe nume Maia. „Nu știu cum am supraviețuit, pentru că toate schijele au căzut pe patul unde dormeam”, a povestit Larysa, o altă locatară.

„Ne-am adunat repede și am început să coborâm. Oamenii țipau. Se auzeau deja urlete din stradă”, a adăugat ea.

Din cele 45 de rachete lansate de Rusia în noaptea de sâmbătă, dintre care unele balistice, forțele aeriene ucrainene au reușit să intercepteze doar nouă. În total, Rusia a lansat aproximativ 450 de drone.

„26 de rachete și 52 de drone de atac au lovit 25 de locații”, a precizat armata ucraineană, menționând că multe dintre lovituri au vizat regiunile Poltava, Dnipropetrovsk și Kiev.

„Este extrem de dificil să contracarezi rachetele balistice și aero-balistice”, a spus Zelenski în discursul său de sâmbătă seară. „Doar câteva sisteme din lume pot intercepta eficient astfel de arme – iar pentru a ne proteja întreg teritoriul, avem nevoie de mult mai multe sisteme și de mult mai multe rachete pentru ele.”

Președintele ucrainean a spus că lucrează împreună cu Statele Unite pentru achiziționarea unor sisteme suplimentare Patriot, care s-au dovedit eficiente în interceptarea rachetelor rusești.

Ucraina a cerut aliaților mai mult ajutor pentru refacerea apărării antiaeriene, dar și rachete cu rază mai lungă de acțiune pentru a lovi infrastructura energetică și militară a Rusiei. Cererea Kievului pentru rachete americane Tomahawk a fost însă respinsă luna trecută de președintele Donald Trump.

Ministerul rus al Apărării a declarat că loviturile au fost un răspuns la atacurile ucrainene și că au inclus rachete balistice Kinzhal și alte arme, îndreptate împotriva „întreprinderilor complexului militar-industrial ucrainean și a instalațiilor energetice și de gaz care le susțineau activitatea”.

Atacurile repetate asupra infrastructurii energetice au afectat grav producția de gaze a Ucrainei. Oficialii de la Kiev au anunțat că vor fi nevoiți să recurgă la importuri costisitoare de gaze europene pentru a acoperi deficitul.

„În ciuda planurilor inamicului, Ucraina va avea lumină și căldură în această iarnă”, a declarat ministra Grynchuk.

La rândul lor, armata și serviciile secrete ucrainene și-au intensificat atacurile cu drone și rachete asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice rusești — precum conducte și stații de pompare.

Sâmbătă, dronele ucrainene au lansat un „atac masiv” asupra instalațiilor energetice din regiunea Volgograd, potrivit unui oficial rus. O stație de transformare a fost lovită, a confirmat guvernatorul regional Andrei Bocharov, adăugând că alimentarea cu energie a fost restabilită la câteva ore după atac.