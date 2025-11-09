Elena Rîbakina, proaspăt câștigătoare a Turneului Campioanelor, a refuzat să facă poza de final cu șefa WTA
Elena Rîbakina (locul 6 mondial) a refuzat să pozeze cu noua directoare WTA, Portia Archer, după ce a câștigat sâmbătă seară Turneul Campioanelor în fața liderului mondial Aryna Sabalenka.
Sportiva din Kazahstan se află în conflict cu forul feminin de tenis de când antrenorul ei a fost suspendat.
În timpul ceremoniei cele două finaliste au fost invitate să facă o fotografie alături de directoarea WTA, dar Rîbakina a refuzat invitația, explicând această alegere unui membru al organizării, iar Portia Archer a rămas în cele din urmă alături doar de Sabalenka.
Tensiunile dintre Rybakina și WTA datează din februarie, când forul a deschis o anchetă asupra antrenorului său, Stefano Vukov, acuzat de comportamente abuzive și de control asupra jucătoarei. Vukov fusese suspendat, dar a făcut apel, iar sancțiunea i-a fost ridicată, permițându-i să o însoțească din nou pe sportivă în turnee – inclusiv la aceste finale, potrivit L’Equipe.
Întrebată de jurnalista Reem Abuleil despre motivul pentru care a refuzat fotografia, Rybakina „a spus că preferă să păstreze motivul pentru ea”, potrivit France 24.
În ceea ce privește relația sa actuală cu WTA, Rybakina a comentat: „Cred că fiecare dintre noi își face treaba. Am avut ocazia să discutăm, dar până la urmă nimic concret nu s-a realizat. Așa că fiecare își face partea, și cred că așa va rămâne.”
Elena Rîbakina a trecut în finala Turneului Campioanelor 2025 de Aryna Sabalenka, scor 6-3, 7-6(0) și a câștigat un premiu record de 5,235 de milioane de euro.
