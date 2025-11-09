G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Elena Rîbakina, proaspăt câștigătoare a Turneului Campioanelor, a refuzat să facă poza…

Elena Rîbakina la interviu la Wimbledon 2022
sursa foto: Captură video

Elena Rîbakina, proaspăt câștigătoare a Turneului Campioanelor, a refuzat să facă poza de final cu șefa WTA

Sportz9 Noi • 2.372 vizualizări 0 comentarii

Elena Rîbakina (locul 6 mondial) a refuzat să pozeze cu noua directoare WTA, Portia Archer, după ce a câștigat sâmbătă seară Turneul Campioanelor în fața liderului mondial Aryna Sabalenka.

Sportiva din Kazahstan se află în conflict cu forul feminin de tenis de când antrenorul ei a fost suspendat.

În timpul ceremoniei cele două finaliste au fost invitate să facă o fotografie alături de directoarea WTA, dar Rîbakina a refuzat invitația, explicând această alegere unui membru al organizării, iar Portia Archer a rămas în cele din urmă alături doar de Sabalenka.

Tensiunile dintre Rybakina și WTA datează din februarie, când forul a deschis o anchetă asupra antrenorului său, Stefano Vukov, acuzat de comportamente abuzive și de control asupra jucătoarei. Vukov fusese suspendat, dar a făcut apel, iar sancțiunea i-a fost ridicată, permițându-i să o însoțească din nou pe sportivă în turnee – inclusiv la aceste finale, potrivit L’Equipe.

Întrebată de jurnalista Reem Abuleil despre motivul pentru care a refuzat fotografia, Rybakina „a spus că preferă să păstreze motivul pentru ea”, potrivit France 24.

În ceea ce privește relația sa actuală cu WTA, Rybakina a comentat: „Cred că fiecare dintre noi își face treaba. Am avut ocazia să discutăm, dar până la urmă nimic concret nu s-a realizat. Așa că fiecare își face partea, și cred că așa va rămâne.”

Elena Rîbakina a trecut în finala Turneului Campioanelor 2025 de Aryna Sabalenka, scor 6-3, 7-6(0) și a câștigat un premiu record de 5,235 de milioane de euro.

Alte articole relevante

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.