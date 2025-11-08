G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Elena Rîbakina câștigă Turneul Campioanelor și peste 5 milioane de dolari după…

elena ribakina
sursa foto: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Elena Rîbakina câștigă Turneul Campioanelor și peste 5 milioane de dolari după victoria cu Sabalenka

Sportz8 Noi • 641 vizualizări 0 comentarii

Elena Rîbakina a încheiat o săptămână perfectă la Turneul Campioanelor, învingând-o pe numărul unu mondial Arina Sabalenka, scor 6-3, 7-6(0) în finala de sâmbătă, şi câştigând primul său trofeu de final de sezon şi un premiu record de 5,235 milioane de dolari, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Într-o revanşă a finalei Australian Open 2023, câştigată de Sabalenka, Rîbakina a fost cea care a început în forţă, cu o serie de lovituri puternice, ignorând durerea de umăr şi reuşind să se distanţeze la 4-2 în primul set.

Jucătoarea numărul şase mondial, calmă, a revenit de la 15-40 în al şaptelea game, consolidându-şi avantajul şi asigurându-şi setul cu lovituri mai îndrăzneţe de pe ambele flancuri, lăsând-o pe Sabalenka, finalista din 2022, cu o sarcină dificilă de îndeplinit.

Rîbakina, campioana de la Wimbledon în 2022, a intensificat presiunea în setul următor, pierzând doar două puncte în patru game-uri la serviciu. Apoi, ea şi-a demonstrat calităţile de luptătoare într-un moment decisiv în game-ul al 10-lea, când Sabalenka a trimis un forehand în fileu.

Rîbakina şi-a intensificat serviciul puternic două game-uri mai târziu şi a forţat un tiebreak, în care kazaha a preluat conducerea încă de la început şi nu a mai cedat-o, asigurându-şi titlul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.