G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Giuleștenii, lideri în Superliga după victoria cu FC Argeş, scor 2-0

Galeria Rapidului pe Arena Națională din București la un meci derbi din Superliga de fotbal.
Fani ai Rapidului / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Giuleștenii, lideri în Superliga după victoria cu FC Argeş, scor 2-0

Sportz8 Noi • 112 vizualizări 0 comentarii

Formaţia FC Rapid a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Golurile au fost marcate de Dobre ’26 şi Paşcanu ’70.

Giuleștenii au urcat pe locul întâi în clasament, cu același număr de puncte cu FC Botoșani.

Rapid: Aioani – Onea (Manea ‘86), Paşcanu, Bolgado, Braun – Vulturar, Keita (Grameni ‘86) – Dobre, Christensen (Hromada ’72), Petrila (Micovschi ‘85) – Koljic (Baroan ’71). Antrenor: Constantin Gâlcă

FC Argeş: Lazar – Borţa, Tudose, Garutti, Orozco (R. Popescu ’76)), Briceag – Caio Martins (Matos ’76), Sierra (Luckassen ‘46), Raţă – Moldoveanu (Pîrvu ‘68), Bettaieb (Manole ’90). Antrenor: Bogdan Andone

Cartonaşe galbene: Koljic ’44, Keita ’53 / Luckassen ‘51

Arbitri: Sebastian Colţescu -Daniel Mitruţi, Florian Alexandru Vişan – George Cătălin Roman

Camera VAR: Andrei Chivulete, Eugen Sebastian Gheorghe

Observatori: Nicolae Marodin, Bogdan Buhuş.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.